Ивет пее под душа

Лека атлетика

Най-бързата българка Ивет Лалова мечтаела да стане журналист. Страстта й към писането се появила още в гимназията, разказва спринтьорката пред сайта на ИААФ. Падала си по литературата, откъдето идвало и увлечението й по писането.



Другата й голяма страст е музиката. "Обичам да пея. Правих го в училищния хор, докато станах на 12 години. Тогава избрах леката атлетика пред музиката. Но и до днес обичам да слушам различни стилове музика. Пея непрекъснато. Най-доброто място за пеене е под душа, където обикновено си тананикам Holding on to You! на Терънс Трент Д’Арби", разказва Лалова.



Актуалната й мечта е да развива клуба си по лека атлетика и в него да тренират все повече и повече деца. "Цялото ми семейство е заето с работа в спортния ми клуб. Баща ми е директор, а майка ми и сестра ми са в администрацията. Имаме две треньорки, те са занимават с около 100 деца, които в момента тренират", заяви Лалова.



Въпреки че живее в Италия, прави всичко възможно три-четири пъти в годината да се среща с бъдещите спортни звезди на България.



В момента най-добрата ни спринтьорка е изцяло съсредоточена върху участията си в летните турнири. От началото на сезона Ивет е в отлична форма и записа редица призови класирания. На Диамантената лига в Осло (Нор) се представи отлично на бягането на 200 м. Там тя се пребори за третото място, след като направи много силно бягане на финалната права и финишира с личен рекорд за сезона от 22,78 сек. Осло е щастливо място за Лалова. В норвежката столица тя има две победи на 100 м през годините.



"7 дни спорт"