Минесота удари Бостън с германски хоумрън (видео)

"Наведох глава и спринтирах към първа база. После забелязах, че топката прелита над оградата и си казах: "Това аз ли го направих?", сподели 23-годишният Кеплер, бивш футболист от школата на Херта (Берлин), развил се като бейзболист в многократния шампион на Бундеслигата Бухбиндер Легионере Регенсбург.







Риливърът на "червените чорапи" Мат Барнс (L 2-3) пусна Джо Мауър с база за боли, след което Тревър Плъф придвижи рънера до втора със саможертвен бънт. Това се оказа и единственият аут на сметката на питчера, тъй като последваха единичен хит на Брайън Дозиър и хоумрън на Кеплер с хора на първа и трета.



Развръзката превърна в победител Майкъл Тонкин (W 2-2), който в отварянето на допълнителния ининг при 2 аута даде сингъл на Ксандер Богартс, но след като рънерът открадна втора база, метна страйкаут срещу Давид Ортис.







Именно Биг Папи бе изравнил резултата в 8-ия ининг с ударен дабъл плей, при който до хоума успя да стигне Дъстин Педроя за 4:4. По-рано в същото нападение Бостън отбеляза други 2 точки благодарение на грешно хвърляне на третия бейзмен на Минесота Едуардо Нунес.



"Близнаците" водеха с 4:1 след 6 ининга. В началото на мача Джо Мауър и Байрън Бъкстън записаха RBI съответно с аут по земя в 1-вия и филдърс чойс във 2-рия. След това Крис Йънг удари хоумрън за Ред Сокс в 5-ия, а в 6-ия Туинс се разписа два пъти – Роби Гросман се прибра при грешка на Богартс, а Мауър – при RBI-сингъл на Едуардо Ескобар.











Минесота Туинс - Бостън Ред Сокс 7:4 (10 ининга)



ст. "Таргет Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 R

H

E

БОСТЪН

0

0

0

0

1

0

0

3

0

0 4

7

2

МИНЕСОТА

1

1

0

0

0

2

0

0

0

3 7

7

2

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 12 ЮНИ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Балтимор Ориолс 10:9

Тампа Бей Рейс - Хюстън Астрос 5:0

Ню Йорк Янкис - Детройт Тайгърс 1:4

Чикаго Уайт Сокс - Канзас Сити Роялс 1:3

Лос Анджелис Ейнджълс - Кливланд Индиънс 3:8

Сиатъл Маринърс - Тексас Рейнджърс 4:6



Национална лига



Атланта Брейвс - Чикаго Къбс 2:13

Милуоки Бруърс - Ню Йорк Метс 5:3

Вашингтон Нешънълс - Филаделфия Филис 5:4

Аризона Дайъмъндбекс - Маями Марлинс 6:0

Колорадо Рокис - Сан Диего Падрес 2:1

Питсбърг Пайрътс - Сейнт Луис Кардиналс 3:8

Сан Франциско Джайънтс - Лос Анджелис Доджърс 2:1



Интерлига



Синсинати Редс - Оукланд Атлетикс 1:6





Торонто Блу Джейс - Балтимор ОриолсТампа Бей Рейс - Хюстън АстросНю Йорк Янкис - Детройт ТайгърсЧикаго Уайт Сокс - Канзас Сити РоялсЛос Анджелис Ейнджълс - Кливланд ИндиънсСиатъл Маринърс - Тексас РейнджърсАтланта Брейвс - Чикаго КъбсМилуоки Бруърс - Ню Йорк МетсВашингтон Нешънълс - Филаделфия ФилисАризона Дайъмъндбекс - Маями МарлинсКолорадо Рокис - Сан Диего ПадресПитсбърг Пайрътс - Сейнт Луис КардиналсСан Франциско Джайънтс - Лос Анджелис ДоджърсСинсинати Редс - Оукланд Атлетикс Your browser does not support iframes.

