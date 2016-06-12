Реал Мадрид с черни екипи през новия сезон

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Гола фенка зарадва зрителите на мач в Холандия
Гола жена зарадва феновете на футболен мач. Тя показа прелестите си по време на двубой между матьорските Рингсбургс Бойс и Амстердам, като притича през полето със знаме в ръка и спря за кратко при един от играчите, ...Виж още
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Спорт и бизнес
Третият екип на Реал Мадрид през предстоящия сезон 2016/17 ще бъде черен, разкри специализираният сайт Footyheadlines.com. Появиха се и снимки на новата резервна екипировка на европейския шампион. Фланелката ще бъде черна с по-светъл нюанс на черното по ръкавите.
В близките седмици от "Сантиаго Бернабеу" трябва официално да обявят как ще изглеждат новите резервни екипи.
Снимки: Footyheadlines.com
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(Гост) 15
отговор
Хейтар много те е яд нали а Реал с 11 купи умри от злост куче мръсно Рейтинг: 1 0
(Гост) 14
отговор
много яд бе и без екипи да играят пак са най добрите в света Рейтинг: 1 0
(Гост) 13
отговор
РОЗОВ ТРЯБВА ДА Е , С ЕДНА ПАНДЕЛКА, И ВМЕСТО ЕМБЛЕМАТА НА РЕАЛ,СНИМКА НА ФРАНКО КАК СЕ Е ПРЕГЬРНАЛ С ПРЕЗИДЕНТА НА ФИФА И МУ МУШЕ ПАЧКИ В ДЖОБА...ГОЛЯМ ОТБОР,ВЕЛИКИ АКТЬОРИ,ТОЯ ФИЛМ РЕАЛ МАДРИД ЗАСЛУЖАВА НАЙ-МАЛКО 11 НАГРАДИ ОСКАР, И ПО-ЕДИН ОСКАР ЗА ГЛАВНА РОЛЯ В ФИЛМА ЗА ПЕПЕ.МАРСЕЛО И РОНАЛДО ,ЗА ТЯХ ПО ОЩЕ ЕДИН Рейтинг: 1 2
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(Гост) 12
отговор
КРИСИ ЛИЧНО Е ИЗБИРАЛ ЦВЕТА НА ЯКАТА ХЕХЕ-ХЕ-ХЕ-ЕХ-ХЕ-ХЕ-ЕХ-ЕХ-ХЕ-ЕХ АКО НЯМА РОЗОВО НМЯМА ДА Е ПЕДРАСКИЯ ОТБОР НА РЕАЛ МАДРИТ ХЕ-Е-ХЕ-ХЕ-ХЕ-ХЕ-Х-ЕХ-Е Рейтинг: 0 2
(Гост) 11
отговор
Много тъпо парче съм. Рейтинг: 1 1
(Гост) 10
отговор
kvo mu e groznoto?kajete be!!!!tova e normalen treti ekip Рейтинг: 3 0
(Гост) 9
отговор
"По-светъл нюанс на черното по ръкавите" е не хахахаха черното имало светли нюанси ще припадна от смях :) Рейтинг: 4 0
(Гост) 8
отговор
Ей, палячовци! И вие сте грозни, ама си ходите нали? Грозни били... Мишки прости и ЗЛОБНИ! Екипа е много як! С него - дванадесета! HALA MADRID! Рейтинг: 8 4
(Гост)
Първо трябва да вземат единадесета. Тая с нередовниа гол не се брои. Или може би първо трябва да вземат десета или девета... Кой знае колко са им подарени. Не съм ги гледал всичките, но подозирам, че ще са доста. Рейтинг: 2 5
(Гост) 7
отговор
немате проблеми ,,,ние тук готвиме за бълг,Реал Мъдьо също черни фланелки с траурни лентички !! В момента тече 72 часова проба с крави от района на Сухата река и с черни презарветиви посипани отвън с червена шкурка ,,,,ами така много са ни мили сините анални кравички!! Рейтинг: 1 2
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(Гост) 6
отговор
grozotiq do shiq Рейтинг: 3 3
(Гост) 5
отговор
Черния балет Рейтинг: 2 1
(Гост) 4
отговор
Пак розовичко! Рейтинг: 2 1
(Гост) 3
отговор
новите резерни ?! Рейтинг: 2 1
(Гост) 2
отговор
Хах егати циганския екип! Рейтинг: 5 8
(Гост) 1
отговор
Грозна работа! Рейтинг: 3 4