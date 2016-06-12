Реал Мадрид Real Madrid

Реал Мадрид 2:0 Валядолид

последен:
03.11.2018

Селта - Реал Мадрид

следващ:
11.11.2018

създаване: 1902г.
стадион: Сантиаго Бернабеу
президент: Флорентино Перес
треньор: Сантиаго Солари
web: Реал Мадрид

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Реал Мадрид с черни екипи през новия сезон

12 юни 2016 | 17:17 - Обновена
Реал Мадрид с черни екипи през новия сезон
Третият екип на Реал Мадрид през предстоящия сезон 2016/17 ще бъде черен, разкри специализираният сайт Footyheadlines.com. Появиха се и снимки на новата резервна екипировка на европейския шампион. Фланелката ще бъде черна с по-светъл нюанс на черното по ръкавите.

В близките седмици от "Сантиаго Бернабеу" трябва официално да обявят как ще изглеждат новите резервни екипи.



Снимки: Footyheadlines.com

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АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 6134

Добави коментар ›› Коментари (15)

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ssss
(Гост) 15
отговор
13 юни 2016 | 12:26

Хейтар много те е яд нали а Реал с 11 купи умри от злост куче мръсно Рейтинг: 1 0

real madrid
(Гост) 14
отговор
13 юни 2016 | 12:31

много яд бе и без екипи да играят пак са най добрите в света Рейтинг: 1 0

asas
(Гост) 13
отговор
13 юни 2016 | 09:39

РОЗОВ ТРЯБВА ДА Е , С ЕДНА ПАНДЕЛКА, И ВМЕСТО ЕМБЛЕМАТА НА РЕАЛ,СНИМКА НА ФРАНКО КАК СЕ Е ПРЕГЬРНАЛ С ПРЕЗИДЕНТА НА ФИФА И МУ МУШЕ ПАЧКИ В ДЖОБА...ГОЛЯМ ОТБОР,ВЕЛИКИ АКТЬОРИ,ТОЯ ФИЛМ РЕАЛ МАДРИД ЗАСЛУЖАВА НАЙ-МАЛКО 11 НАГРАДИ ОСКАР, И ПО-ЕДИН ОСКАР ЗА ГЛАВНА РОЛЯ В ФИЛМА ЗА ПЕПЕ.МАРСЕЛО И РОНАЛДО ,ЗА ТЯХ ПО ОЩЕ ЕДИН Рейтинг: 1 2

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НАЙ-ЗАБАВНИЯТ НА СВЕТА
(Гост) 12
отговор
13 юни 2016 | 04:45

КРИСИ ЛИЧНО Е ИЗБИРАЛ ЦВЕТА НА ЯКАТА ХЕХЕ-ХЕ-ХЕ-ЕХ-ХЕ-ХЕ-ЕХ-ЕХ-ХЕ-ЕХ АКО НЯМА РОЗОВО НМЯМА ДА Е ПЕДРАСКИЯ ОТБОР НА РЕАЛ МАДРИТ ХЕ-Е-ХЕ-ХЕ-ХЕ-ХЕ-Х-ЕХ-Е Рейтинг: 0 2

Аз
(Гост) 11
отговор
13 юни 2016 | 02:49

Много тъпо парче съм. Рейтинг: 1 1

....
(Гост) 10
отговор
12 юни 2016 | 21:56

kvo mu e groznoto?kajete be!!!!tova e normalen treti ekip Рейтинг: 3 0

Аз
(Гост) 9
отговор
12 юни 2016 | 21:34

"По-светъл нюанс на черното по ръкавите" е не хахахаха черното имало светли нюанси ще припадна от смях :) Рейтинг: 4 0

Хаха
(Гост) 8
отговор
12 юни 2016 | 20:07

Ей, палячовци! И вие сте грозни, ама си ходите нали? Грозни били... Мишки прости и ЗЛОБНИ! Екипа е много як! С него - дванадесета! HALA MADRID! Рейтинг: 8 4

Аз
(Гост)
12 юни 2016 | 21:36

Първо трябва да вземат единадесета. Тая с нередовниа гол не се брои. Или може би първо трябва да вземат десета или девета... Кой знае колко са им подарени. Не съм ги гледал всичките, но подозирам, че ще са доста. Рейтинг: 2 5

red star
(Гост) 7
отговор
12 юни 2016 | 19:23

немате проблеми ,,,ние тук готвиме за бълг,Реал Мъдьо също черни фланелки с траурни лентички !! В момента тече 72 часова проба с крави от района на Сухата река и с черни презарветиви посипани отвън с червена шкурка ,,,,ами така много са ни мили сините анални кравички!! Рейтинг: 1 2

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hahaha
(Гост) 6
отговор
12 юни 2016 | 18:59

grozotiq do shiq Рейтинг: 3 3

Haha
(Гост) 5
отговор
12 юни 2016 | 18:33

Черния балет Рейтинг: 2 1

а
(Гост) 4
отговор
12 юни 2016 | 18:28

Пак розовичко! Рейтинг: 2 1

bah
(Гост) 3
отговор
12 юни 2016 | 18:15

новите резерни ?! Рейтинг: 2 1

Кур за Анал Мадрид
(Гост) 2
отговор
12 юни 2016 | 21:37

Хах егати циганския екип! Рейтинг: 5 8

Мартин Петров
(Гост) 1
отговор
12 юни 2016 | 17:21

Грозна работа! Рейтинг: 3 4 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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