Откриха Евро 2016 с канкан и Давид Гета (видео + галерия)

Постепенно музиката на Жак Офенбах беше сменена с гласа на незабравимата Едит Пиаф, която на свой ред отстъпи пред съвременна музика, миксирана от световноизвестния DJ Давид Гета. Той беше разположил своя пулт в импровизиран павилион в средата на терена, докато около него танцуваха стотици доброволци, облечени в жизнерадостни цветове.



Към него на сцената се присъедини шведската суперзвезда Зара Ларсон, която изпълни написания от Гета химн на европейското "This One’s For You".



Над стадиона в Сен Дени прелетя и ескадрила на френските ВВС, която обагри небето с цветовете на френския национален флаг. Това беше знак на терена да се появят футболистите на двата отбора за изпълнението на националните химни, с което беше даден и официалният старт на 15-ото европейско първенство.

