Формула 1 Heineken влиза във Формула 1 10 юни 2016 | 19:18 - Обновена 0 0 0 1 0 HEINEKEN и Formula One Management (FOM) са постигнали споразумение Heineken да стане Глобален Партньор на Формула 1. Началото на това важно партньорство ще бъде поставено тази година на наскоро преименуваната писта "FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA 2016" в Монца. Партньорството е планирано да бъде дългосрочно. Считано от сезон 2017 Heineken ще бъде основен партньор на три Гран При уикенда. Марката ще има значително присъствие и на няколко допълнителни събития, които ще бъдат селектирани заедно с екип на FOМ. Heineken ще бъде ексклузивен глобален бирен партньор на спорта, ще има рекламно присъствие и права за достъп до повечето от събитията от календара, но логото на Heineken няма да присъства на нито един от болидите. Като част от партньорството с Ф1 Heineken ще създаде напълно интегрирана глобална платформа ‘Open your World', както и кампании "If You Drive, Never Drink". Рекламната кампания ще включва брандиране на пистите, ТВ реклами, интересни дигитални активности, събития и специални изживявания за феновете, ПР инициативи - посветени на партньорството, както и рекламни материали/активации за точките на продажба. Дейвид Култард и сър Джаки Стюърт ще бъдат посланици на кампаниите. Джанлука ди Тондо, Глобален старши директор на Heineken, сподели: "Формула 1 е много повече от състезание. Това е глобално събитие. Спортът е уникална възможност за Heineken да се свърже със съществуващите си и потенциални клиенти на важни пазари, както и изключителни стратегически възможности като силен търговски капацитет, разгръщане на платформата ни за отговорна консумация по нови и иновативни начини; възможност за обмяна на опит между Ф1 и служителите ни. Многогодишните ни и успешни взаимоотношения с Шампионска лига на УЕФА, Световната купа по ръгби, както и филмовата поредица Джеймс Бонд, показват нашата страст - да предизвикваме вълнение у нашите потребители. Ще пренесем тази страст и във Формула 1". Бърни Екълстоун сподели, че Heineken е международна премиум марка, която има прекрасна репутация и маркетинг на най-високо ниво. "Много съм щастлив да ги приветствам в семейството на Ф1 и с нетърпение очаквам мащаба и качеството на кампаниите по време на и извън събитията от календара. И двете страни сме в бизнеса, свързан с иновации и приятните изживявания, и се надявам това да постави началото на едно дълго и специално партньорство. В основата на партньорството ни стои ясното и добре обосновано послание за "отговорна консумация". Формула 1 ще даде на Heineken още по-големи възможности, както на глобално, така и на местно ниво, да бъде двигател на положителната промяна. Потребителите ще бъдат напълно наясно, че Heineken и Ф1 държат на това: "Ако шофирате, никога не употребявайте алкохол". Бърни Екълстоун добави: "Преди време започнах кампания ‘Think Before You Drive'. Щастлив съм, че сега тази важна инициатива има силна подкрепа от страна на Heineken чрез "If You Drive, Never Drink". Ще развием и отново ще комуникираме тези послания по начин, който отразява същността и ценностите на Heineken". Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg

