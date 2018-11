България с първа загуба за Гран при (ВИДЕО + ГАЛЕРИЯ)

Женският национален отбор на България допусна първа загуба във втора дивизия на Световното Гран при, след като в първия си мач от Група С2 в университетската зала на чешкия град Оломоуц падна от Доминиканската република с 0:3 (16:25, 24:26, 23:25).

Доминиканките взеха сладък реванш за поражението си от България с 2:3 гейма по време на първия турнир в Аржентина преди седмица.

Българските момичета бяха започнали обрат в третата част, когато имаха преднина от 5 точки и водеха с 23:19, но серия от 5 поредни точки донесе заслужения успех за Доминиканската република.

Селекционерът Иван Сеферинов заложи на следния стартов състав: Лора Китипова - Емилия Николова, Ева Янева (капитан) - Гергана Димитрова, Нася Димитрова - Мира Тодорова, Мария Филипова (либеро).

Латиноамериканките тръгнаха с две поредни точки за 2:0, но постепенно българският отбор заигра, както може и още при първото техническо прекъсване поведе в резултата (след двоен блок на Лора Китипова и Мира Тодорова). След това разпределителката направи още една успешна блокада, а България увеличи аванса си на 13:10. Това принуди бразилският селекционер на Доминикана Маркус Квик да вземе прекъсване, в което повиши тон на своите състезателки. Този ход имаше ефект, защото Доминикана успя да изравни, а след това и да поведе с 16:14 при второто техническо прекъсване. След четирите поредни точки доминиканките се разиграха и накараха Иван Сеферинов на два пъти да взима прекъсвания. Брайелин Мартинес и блокадата (7:4 за Доминикана на този елемент за първия гейм) спираха българските действия и така първата част бе за доминиканките след 25:16.



Във втория гейм Доминикана започна по-силно и след сервиси на Бетания де ла Крус поведе с 8:6 при първото техническо прекъсване. Българските момичета успяха да изравнят при 18:18, но Доминикана отново върна водачеството си от две точки и достигна до 24:22. Българските волейболистки обаче нямаха намерение да се предават лесно и отново изравниха (24:24). Брайелин Мартинес отговори бързо на предизвикателството с атака за 25:24 и трети геймбол, който бе осъществен, за да поведе Доминикана с 2:0 след 26:24.

В третия гейм Иван Сеферинов предприе две промени, като на терена се появиха Петя Баракова и Мирослава Паскова на мястото на Лора Китипова и Гергана Димитрова. Смените имаха ефект, а след три поредни точки на капитанката Ева Янева България дръпна с 5:1 и Маркус Квик взе прекъсване. България увеличи аванса си, а Ева Янева принуди Маркус Квик на ново прекъсване при 11:6. Бразилецът отново повиши тон на своите състезателки, а отговорът им бе три поредни точки - 9:11. Обратът стана факт в самия край, когато въпреки че България водеше с 23:19, серия от пет поредни и безответни точки донесе крайния успех за доминиканките.



Доминиканската република игра силно на блокада, като на този елемент записа 12 точки срещу 6. Със 17 точки топ реализатор бе Хина Мамбру (2 блокади). За България Ева Янева се отличи с 16 (1 блокада). По 7 точки добавиха централните нападателки Мира Тодорова (3 блокади) и Нася Димитрова (1 блокада, 1 ас).



Следващият мач на България е утре (11 юни) от 19,10 часа срещу Чехия.

