Волейбол Добруджа срещу първенеца на Холандия в Шампионската лига 10 юни 2016 | 11:13 - Обновена 0 0 0 0 4 Първенецът на Холнадия е първият съперник на Добруджа 07 (Добрич) в квалификациите за Шампионската лига, това отреди тегленият късно снощи жребий по време на традиционната гала вечер на Европейската конфедерация (CEV) в Рим. Абиант Ликъргъс (Грьонинген) е съперникът, срещу който ще дебютира Добруджа в Шампионската лига.

Първият мач е на 2 ноември, а реваншът - няколко дни по-късно, на 6 ноември. This is how the 3rd Round of #CLVolleyM looks like! #VolleyGala pic.twitter.com/yHzXD6oZZJ — CEVolleyball (@CEVolleyball) June 9, 2016 Ако волейболистите на Мирослав Живков преодолеят Грьонинген ще, то следващия им противник в Шампионската лига в III квалификационен кръг e белгийският гранд Нолико (Маасейк). Ако извършат чудо и волейболистите на Добруджа 07 преодолеят и второто си препятствие, то те ще попаднат в Група А, в която са шампионът на Полша ЗАКСА (Кендженджин-Козле), руският гранд Динамо (Москва) и силният турски Истанбул ББ. And there you go with the five pools, 20 elite teams are set to compete in Round 4 of #CLVolleyM! #VolleyGala pic.twitter.com/i5WE2ExJ8r — CEVolleyball (@CEVolleyball) June 9, 2016 Отпадналите от квалификациите в Шампионската лига продължават във втория по сила турнир за Купата на CEV.

Пълен жребий за Шампионската лига при мъжете:

II квалификационен кръг (2 и 6 ноември) Младост Марина Кастела (Хърватия) - ПАОК (Гърция) Абиант Ликъргъс (Грьонинген, Холандия) - ДОБРУДЖА 07 (ДОБРИЧ) Апоел Мате-Ашер Ако (Израел) - Хипо Тирол (Инсбрук, Австрия) Селвер (Талин, Естония) - Цървена звезда (Белград, Сърбия) Беса (Пея, Косово) - Волей Амрисвил (Швейцария) Омония (Никозия, Кипър) - АЦХ Волей (Любляна, Словения) Строител (Минск, Беларус) - Тиикерит Кокола (Финландия) Гентофте Волей (Дания) - Будванска Ривийера (Будва, Черна гора) III квалификационен кръг (16 и 20 ноември) Победител Гентофте/Будва - Белогорие (Белгород, Русия) Победител Пея/Амрисвил - Сър Сейфти Конад (Перуджа, Италия) Победител Талин/Белград - Аркас Измир (Турция) Победител Марина Кастела/ПАОК - Скра (Белхатув, Полша) Победител Апоел/Инсбрук - Фридрихсхафен (Германия) Победител Грьонинген/Добруджа 07 - Нолико (Маасейк, Белгия) Победител Омония/Любляна - Араго дьо Сет (Франция) Победител Строител/Кокола - Дукла (Либерец, Чехия) Групова фаза (6 декември 2016 - 1 март 2017) Група А ЗАКСА (Полша) Динамо (Москва, Русия) Истанбул ББ (Истанбул, Турция) Победител Грьонинген/Добруджа - Нолико Група В



Берлин РВ (Германия) Кучине Лубе (Чивитанова, Италия) Асеко Ресовия (Жешув, Полша) Победител Строител/Кокола - Дукла Група С



Зенит (Казан, Русия) Пари Волей (Париж, Франция) Победител Селвер/Цървена звезда - Аркас Спор Победител Апоел/Хипо Тирол - Фридрихсхафен Група D



Модена Волей (Модена, Италия) Университатя (Крайова, Румъния) Победител Марина Кастела/ПАОК - Скра (Белхатув) Победител Омония/Любляна - Араго дьо Сет Група Е



Халкбанк (Анкара, Турция) Кнак (Руселаре, Белгия) Победител Гентофте/Будва - Белогорие Победител Пея/Амрисвил - Сър Сейфти (Перуджа)

1/8-финалните плейофи са предвидени от 14 до 23 март, 1/4-финалните - от 4 до 13 април, а финалната четворка за 29 и 30 април 2017 г.

SPORTAL.BG Спортни новини

