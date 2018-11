Бейзбол Филаделфия взе гимназист под №1 в драфта (видео) 10 юни 2016 | 10:47 - Обновена 0 0 0 0 0



"Определено не бих казал, че чувствам напрежение. Развълнуван съм и се надявам да докажа на хората във Филаделфия, че са направили правилния избор", сподели Мониак, висок 191 см и тежащ 78 кг. През изминалия сезон в училищното първенство върлината има среден коефициент на батиране .461 с 2 хоумръна и 27 RBI.







"Всички от екипа бяхме единодушни, че Мики е най-добрият играч в драфта – коментира директорът на скаутите във Филис Джони Алмарас. – Той е истински централен аутфилдер с невероятни възможности в нападение и потенциал да бъде постоянен участник в Мача на звездите."



Третият бейзмен Ник Сензъл (20 г.) бе взет под №2 от Синсинати Редс с перспективата някой ден да заеме място в средата на батерския ред на "червените". "Това е момчето, което искахме. Той е много шлифован играч, един от най-добрите хитъри, ако не и най-добрият сред всички налични в драфта", заяви главният скаут на клуба Крис Бъкли по адрес на Сензъл, който удари .352 с 8 хоумръна, 59 RBI и 25 откраднати бази за Университета Тенеси в колежанската лига.







С правото на трети избор Атланта Брейвс взе питчера Йън Андерсън от гимназията "Шенъндехова" в Клифтън Парк, щата Ню Йорк. 18-годишният десничар, който миналото лято стана световен шампион за юноши с националния отбор на САЩ, бе от малцината таланти, които присъстваха лично на церемонията в Сикокъс, Ню Джърси.



"Преди началото на драфта никога не може да си сигурен къде точно ще отидеш. Както в началото на всеки сезон не знаеш какво те очаква. Щастлив съм от начина, по който се развиха нещата за мен", сподели Андерсън, който сам постави табелката с името си на дъската с разпределението от I кръг.







В Топ 10 на драфт 2016 попаднаха още питчерът десничар Райли Пинт (18 г., Колорадо Рокис, №4), аутфилдерът Кори Рей (21 г., Милуоки Бруърс, №5), питчерът левичар Ей Джей Пък (21 г., Оукланд Атлетикс, №6), питчерът левичар Бракстън Гарет (18 г., Маями Марлинс, №7), питчерът десничар Кал Куантрил (21 г., Сан Диего Падрес, №8), питчерът десничар Мат Манинг (18 г., Детройт Тайгърс, №9) и кетчерът Зак Колинс (21 г., Чикаго Уайт Сокс, №10).







РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 9 ЮНИ:



Американска лига



Тексас Рейнджърс - Хюстън Астрос 5:3

Ню Йорк Янкис - Лос Анджелис Ейнджълс 6:3

Торонто Блу Джейс - Балтимор Ориолс 5:6

Сиатъл Маринърс - Кливланд Индиънс 3:5



Национална лига



Колорадо Рокис - Питсбърг Пайрътс 11:5

Синсинати Редс - Сейнт Луис Кардиналс 2:3

Милуоки Бруърс - Ню Йорк Метс 2:5



Интерлига



Чикаго Уайт Сокс - Вашингтон Нешънълс 3:1

Минесота Туинс - Маями Марлинс 3:10





