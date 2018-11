Марица срещу Гниляне в ШЛ, след това световните шампионки чакат пловдивчанки

Косовският Дрита (Гниляне) ще бъде първият съперник на Марица (Пловдив) в Шампионската лига. Това определи ръката на Ървин Нгапет при тегленето на жребия тази вечер в Рим.Марица ще гостува в Косово в първия мач на 18 октомври и ще посрещне Дрита в Пловдив на 22 октомври.При краен успех, българските шампионки ще се класират за втория кръг, където обаче ги чака “мисията невъзможна” – турският гранд Еджзаджъбашъ ВитрА (Истанбул), европейски клубен шампион за 2015 година.

Снимка: eventolive.it

