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БГ Футбол

Ранглиста на ръководещите рефери за новия сезон във Втора лига

09 юни 2016 | 17:26 - Обновена
Ранглиста на ръководещите рефери за новия сезон във Втора лига
Рангристи на ръководещите и асистентите за първенството на Втора лига за сезон 2016/2017:

Ръководещи "Б" ПФГ
1. Вихрен Манев
2. Мартин Стоименов
3. Стефан Павлов
4. Боян Славков
5. Петър Кирилов
6. Георги Гинчев
7. Димитър Буров
8. Мустафа Шефкет
9. Неделчо Гаджалов
10. Никола Атанасов
11. Ивелин Занев
12. Станимир Тренчев
13. Павлин Тютюнджян
14. Валентин Станчев
15. Димитър Желязков
16. Димитър Михайлов
17. Вангел Вангелов
18. Петър Григоров
19. Иван Пенчев
20. Павел Мичев
21. Георги Андреев
22. Рюстем Карагарен
23. Радослав Гидженов
24. Цанко Миндалов
25. Йото Гарабедов
26. Румен Христов
27. Никола Петров
28. Георги Иванов
29. Калоян Кирилов номиниран от U17/U19
30. Николай Малджански номиниран от U17/U19
31. Християна Гутева номиниран от U17/U19

Деноминирани:
1. Живко Недялков
2. Михаил Парушев

Асистенти "Б" ПФГ
1. Николай Стайков
2. Мартин Александров
3. Иво Боев
4. Димитър Добромиров
5. Радостин Шиков
6. Петър Стойчевски
7. Младен Маринов
8. Станислав Груев
9. Михаил Кръстев
10. Никифор Велков
11. Костадин Тановчев
12. Георги Стамболджиев
13. Кирил Чакъров
14. Мирослав Марков
15. Мирослав Симеонов
16.Мурад Вели
17. Здравко Николов
18. Ириней Бодуров
19. Димитър Герчев
20. Мартин Мачев
21. Мирослав Желев
22. Енчо Енчев
23. Стефан Делчев
24. Васил Шавов
25. Красимир Миланов
26. Венцислав Банчев
27. Калин Киров
28. Кирил Попов
29. Николай Попниколов
30. Пламен Ванков
31. Светослав Стойчев
32. Георги Минев
33. Теодор Петров
34. Даниел Цолов
35. Даниел Йорданов
36. Дарин Страхилов
37. Красимир Атанасов
38. Владимир Велев
39. Петър Митрев
40. Асен Крумов
41. Атанас Делчев
42. Петър Рангелов
43. Иван Станев
44. Любин Димитров
45. Станислав Станев

Деноминирани в Ранглиста U17/U19
1. Людмил Павлов
2. Цветан Горанов
3. Христо Попов
4. Мариян Хараланов
5. Христо Георгиев
6. Ивайло Петров
7. Велизар Генчев
8. Иван Копчев
9. Деян Георгиев
10. Кирил Шумантов
11. Стефан Пецанов
12. Васил Петров
13. Владимир Чешмеджиев
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 573

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Ние не се гордеем с този треньор и отбор
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Христо Стоичков: Аз не прощавам (видео)
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Христо  Стоичков говори ексклузивно за предаването „Код Спорт“ по ТВ+. В  понеделник в хотел „Маринела“ ще бъде представена официалната биография  на Камата, написана в съавторство с Владимир ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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