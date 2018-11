Европейски футбол Барса или Атлетико - две версии за бъдещето на Нолито 09 юни 2016 | 10:54 - Обновена 0 0 0 4 3



В договора на испанския национал има откупна клауза от 18 млн. евро.



Вестник Sport, който е най-близо до кухнята на "лос кулес", информира, че през януари е имало преговори с Нолито и е била постигната договорка за трансфер през идното лято. Засега обаче за сделката не се говори, защото андалусецът е ангажиран със започващото утре Европейско първенство, а и



Тезата на мадридския AS е, че шампионите не смятат да платят тези 18 млн. евро за Нолито, който след няколко месеца ще навърши 30 години. От това планира да се възползва Испанските всекидневници Sport и AS излизат с материал за Нолито на водещите си страници днес, но в двата текста има голямо разминаване. Според каталунското издание нападателят на Селта вече е спазарен за шампионите, докато от AS твърдят, че той няма да пристигне на " Камп Ноу ", а е много вероятно да подсили Атлетико Мадрид В договора на испанския национал има откупна клауза от 18 млн. евро. Барселона обмисляше да я активира още през изминалата зима, когато Лионел Меси беше контузен и тимът се нуждаеше от нападател. Това обаче не се случи и въпросът остана отворен.Вестник Sport, който е най-близо до кухнята на "лос кулес", информира, че през януари е имало преговори с Нолито и е била постигната договорка за трансфер през идното лято. Засега обаче за сделката не се говори, защото андалусецът е ангажиран със започващото утре Европейско първенство, а и Луис Енрике трябва първо да намери попълнения в защита.Тезата на мадридския AS е, че шампионите не смятат да платят тези 18 млн. евро за Нолито, който след няколко месеца ще навърши 30 години. От това планира да се възползва Диего Симеоне , който иска да има играча в своя състав на "Висенте Калдерон".

