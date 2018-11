Бейзбол Сейнт Луис отнесе Синсинати, треньор отчаян от питчера (видео) 09 юни 2016 | 10:42 - Обновена 0 0 0 0 0



"Изглеждаше сякаш Фреди въобще не влезе в мача. Във всеки от инингите той можеше да бъде далеч по-напорист. От гледна точка на контрола той бе извънредно разпилян. Той наистина работи усилно в булпена, но ужасно много негови хвърляния отиват на вятъра. Трябва да имаме някой в младежките отбори, който да го конкурира. Единствената причина да му дадем такъв кредит на доверие е, че беше фантастичен при предишния си престой при нас", не спести нищо ядосаният Прайс.







За 5 ининга на възвишението нощес Симон (L 2-5) пое 6 точки, след като разреши 5 бази за боли и 7 хита, включително 2 хоумръна – троен на Мат Адамс още в 1-вия и двоен на Брендън Мос за 6:4 в 5-ия. Така коефициентът на средно допуснати точки от 35-годишния доминиканец през 2016 г. набъбна до 9,11 ERA. В предишния си период с униформата на Редс (2012-2014) Симон остави в статистиката 2,99 ERA и участва в Мача на звездите през 2014 г.



След излизането му от игра атаката на Кардиналс продължи да тормози риливърите на домакините. В 7-ия ининг Мос удари още един хоумрън – соло изстрел срещу Джош Смит, а в 8-ия Джони Пералта наказа Джей Си Рамирес с тройна бомба за 12:5.







Крайният резултат бе оформен в 9-ия ининг, след като във финалното си нападение Синсинати вкара точка при двоен хит на Брендън Филипс и още една при аут по земя на Адам Дювал срещу петия питчер на Сейнт Луис за вечерта – Тайлър Лайънс, който влезе още в началото на 8-ия.



Хайме Гарсия започна на хълма за гостите, а победата получи сменилият го само за последния аут в 5-ия ининг Мат Бауман (W 1-1). След това Дийн Кикхефър (Н 1) и О Сеун-Хван (Н 10) изработиха по една перфектна защита, като кореецът хвърли 3 страйкаута в 7-ия.











Синсинати Редс - Сейнт Луис Кардиналс 7:12



ст. "Грейт Америкън"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СЕЙНТ ЛУИС

3

1

0

0

2

0

2

4

0

12

15

1

СИНСИНАТИ

1

2

0

1

1

0

0

0

2

7

15

2

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 8 ЮНИ:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Торонто Блу Джейс 2:7

Балтимор Ориолс - Канзас Сити Роялс 4:0

Ню Йорк Янкис - Лос Анджелис Ейнджълс 12:6

Тексас Рейнджърс - Хюстън Астрос 1:3

Сиатъл Маринърс - Кливланд Индиънс 5:0



Национална лига



Филаделфия Филис - Чикаго Къбс 1:8

Сан Диего Падрес - Атланта Брейвс 2:4

Питсбърг Пайрътс - Ню Йорк Метс 5:6 (10 ининга)

Лос Анджелис Доджърс - Колорадо Рокис 0:1



Интерлига



Аризона Дайъмъндбекс - Тампа Бей Рейс 3:6

Минесота Туинс - Маями Марлинс 7:5

Милуоки Бруърс - Оукланд Атлетикс 4:0

Чикаго Уайт Сокс - Вашингтон Нешънълс 4:11

Сан Франциско Джайънтс - Бостън Ред Сокс 2:1





