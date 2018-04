НБА План за $208 милиона: Дюрант и вариантите пред него 01 юни 2016 | 15:26 0 0 0 0 9



За да се случи това обаче първо Кей Ди ще трябва да подпише едногодишен договор с опция за продължаването му с още един сезон след края на кампания 2016/2017, след което клаузата да не бъде активирана. ESPN съобщава, че през юли вероятно ще се случи точно този сценарий.



Иначе вариантите за максимален договор пред Дюрант са три. Ако подпише с друг отбор през лятото той ще може да вземе $110.9 милиона в рамките на четири сезона. Ако реши да се обвърже дългосрочно с настоящия си отбор след края на настоящия сезон, крилото ще прибере $150.2 милиона в рамките на пет сезона.

If he waits until next summer, Kevin Durant can sign a max deal worth over $200M with the Thunder pic.twitter.com/ljZFVE7do5 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2016

Ако обаче прибегне до вариант с подписване за 1+1 години и отказване на клаузата след края на следващия сезон, Дюрант може да получи от Тъндър петгодишен контракт на обща стойност $208.1 милиона през лятото на 2017 година.



27-годишната звезда има един сезон с екипа на Сиатъл Суперсоникс, а след преместването на отбора и преименуването му на Оклахома Сити Тъндър продължи да се развива като част от “гръмотевиците”.



