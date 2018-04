Бейзбол Сиатъл разруши Сан Диего с 10 точки за 3 ининга (видео) 01 юни 2016 | 10:33 - Обновена 0 0 0 0 0



Най-големите поражения на противника "моряците" нанесоха във 2-рия ининг срещу стартера Джеймс Шийлдс (L 2-7), който вече бе пуснал 1 точка в 1-вия. Асът в ротацията на "отчетата" отново направи два бързи аута, след което необяснимо рухна и резултатът изневиделица набъбна до 7:0.



Луис Сардиняс и Норичика Аоки влязоха с единични хитове, Сет Смит напълни базите с разходка, а Робинсон Кано записа RBI с нови 4 бола, подарени от Шийлдс. След това Нелсон Крус прибра Аоки и Смит със сингъл за 4:0, а Кайл Сийгър го последва с троен хоумрън.







"Просто стигни на база и виж какво може да направи човекът след теб – обясни философията на тима мениджърът на Сиатъл Скот Сървейс. – Чудесно се справихме. Нашите момчета имаха доста добри батирания. Не винаги ще имаме толкова хитове, не винаги ще ни се получава. Но днес няколко пъти определено стана."



Третият ининг се разви по аналогичен начин – защитата на Сан Диего направи два аута, след което Шийлдс сервира троен хоумрън на Сет Смит за 10:0 и това доведе до моменталната му смяна. За 2 ининга и 2/3 питчерът допусна 10 точки от 8 хита и 4 бази за боли.



За останалите вина носи влезлият като смяна от булпена на Падрес Луис Пердомо, който за 2 ининга на възвишението даде три хоумръна и напусна при 2 аута в 5-ия. Двоен изстрел произведе Франклин Гутиерес в 4-тия, а в 5-ия Смит добави соло обиколка, след което Адам Линд се включи в увеселението с троен салют и резултатът стана 16:0.







На възвишението за Маринърс започна Хисаши Ивакума (W 4-4). Японецът остана в игра пълни 7 ининга, като позволи на гостите да се разпишат почетно чак в последните две части от дежурството си. Честта на Сан Диего бе частично спасена с три хоумръна – двоен на Травис Янковски и соло на Мат Кемп и Ектор Санчес.







Сиатъл Маринърс - Сан Диего Падрес 16:4



ст. "Сейфко Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САН ДИЕГО

0

0

0

0

0

3

1

0

0

4

7

0

СИАТЪЛ

1

6

3

2

4

0

0

0

Х

16

14

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 31 МАЙ:



Американска лига



Кливланд Индиънс - Тексас Рейнджърс 3:7

Балтимор Ориолс - Бостън Ред Сокс 2:6

Торонто Блу Джейс - Ню Йорк Янкис 4:1

Канзас Сити Роялс - Тампа Бей Рейс 10:5

Лос Анджелис Ейнджълс - Детройт Тайгърс 11:9

Оукланд Атлетикс - Минесота Туинс 7:4



Национална лига



Филаделфия Филис - Вашингтон Нешънълс 1:5

Атланта Брейвс - Сан Франциско Джайънтс 0:4

Маями Марлинс - Питсбърг Пайрътс 3:1

Чикаго Къбс - Лос Анджелис Доджърс 0:5

Милуоки Бруърс - Сейнт Луис Кардиналс 3:10

Колорадо Рокис - Синсинати Редс 17:4



Интерлига



Аризона Дайъмъндбекс - Хюстън Астрос 5:8

Ню Йорк Метс - Чикаго Уайт Сокс 4:6





1