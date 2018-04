Кристиано стана и певец (видео)

Булевард

Пореден талант демонстрира мегазвездата на Реал Мадрид Кристиано Роналдо. Португалският голмайстор се включи в промоклип на новия сингъл на прочутия в испаноезичния свят изпълнител и продуцент Red One "Don't you need somebody", който стои зад много от хитовете на Енрике Иглесиас, Питбул, Дженифър Лопес, Марк Антъни, Лейди Гага и други.



В промото Роналдо се преструва, че пее, като при това го прави доста успешно. В други от кадрите участва и Джей Ло. Иначе самото парче е записано с подкепата на Енрике Иглесиас, Ар Сити, Шаги и др.