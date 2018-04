Бейзбол Черния рицар на Метс напомни за себе си (видео) 31 май 2016 | 10:13 - Обновена 0 0 0 1 0



"Започвам да се чувствам по-добре. Още преди мача усещах много повече увереност и това ми даде възможност да отпусна ръката си", сподели Харви, който на 19 май издържа едва 2 ининга и 2/3 срещу Вашингтон Нешънълс и пое всички точки при загубата с 1:9, заради която "Сити Фийлд" го изпрати с дюдюкания.







Нощес Харви (W 4-7) направи 6 страйкаута, пусна 2 бази за боли и метна 4 топки със скорост над 98 мили/ч (158 км/ч), след като от началото на сезона не бе достигал повече от 97,5 мили/ч (157 км/ч). От общо 87 хвърляния той постигна 61 страйка.



"Когато си психически стабилен, другото не може да те притеснява – анализира мениджърът на Метс Тери Колинс. – А това е Мат Харви, когото всички познаваме. Той може да даде хоумрън и след това да отстрани 16 батери поред. Това никога не го тревожи."







Именно с хоумрън бе решен двубоят – удари го Нийл Уокър в 7-ия ининг срещу стартера на "белите чорапи" Хосе Кинтана (L 5-5). А след това топката бе предадена на булпена на Ню Йорк, от който за по 1 ининг излязоха безупречните Адисън Рийд (Н 10) и Хеурис Фамилия (S 17).



За Уайт Сокс (27-25) това бе 7-а поредна загуба и доскорошният лидер в Централната дивизия на Американската лига вече изостава на два мача зад шампиона Канзас Сити Роялс (28-22) и на половин мач зад Кливланд Индиънс (26-23). Метс (29-21) пък спечели за 7-и път в последните 10 мача и се движи втори на Изток в Националната лига след Вашингтон Нешънълс (31-21).







Ню Йорк Метс - Чикаго Уайт Сокс 1:0



ст. "Сити Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЧИКАГО УАЙТ СОКС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

НЙ МЕТС

0

0

0

0

0

0

1

0

Х

1

7

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 30 МАЙ:



Американска лига



Балтимор Ориолс - Бостън Ред Сокс 2:7

Оукланд Атлетикс - Минесота Туинс 3:2

Кливланд Индиънс - Тексас Рейнджърс 2:9

Торонто Блу Джейс - Ню Йорк Янкис 4:2

Канзас Сити Роялс - Тампа Бей Рейс 6:2

Лос Анджелис Ейнджълс - Детройт Тайгърс 5:1



Национална лига



Атланта Брейвс - Сан Франциско Джайънтс 5:3

Милуоки Бруърс - Сейнт Луис Кардиналс 0:6

Колорадо Рокис - Синсинати Редс 8:11

Чикаго Къбс - Лос Анджелис Доджърс 2:0

Филаделфия Филис - Вашингтон Нешънълс 3:4

Маями Марлинс - Питсбърг Пайрътс 0:10



Интерлига



Сиатъл Маринърс - Сан Диего Падрес 9:3

Аризона Дайъмъндбекс - Хюстън Астрос 3:8





