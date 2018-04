Авто Мания Рали Хесен-Тюрингия: Opel показва богатото наследство от кабриолети 31 май 2016 | 10:09 - Обновена 0 0 0 0 0 Първият Opel през 1899 година - Patent Motor Car "System Lutzmann" - е кабриолет. Докато откритата каросерия е стандартна по време на ранната епоха на автомобилизма, по-късно тя се превръща в израз на лукс и шик. А в тазгодишното 22-ро рали ADAC Opel Classic Hessen-Thüringen, пет класически кабриолета на Opel и един кабриолет от актуалната гама дават обзор на еволюцията на движението под открито небе. Вицепрезидентът на Opel отговорен за продажбите и следпродажбеното обслужване Петер Кристиян Кюсперт ще участва с невероятно красивия Super 6 Gläser Cabriolet. Класическото рали се състоя от 26 до 28 май в романтичния район Верратал, който се простира по бившата граница между Източна и Западна Германия. Собственици на класически и исторически автомобили и мотоциклети изследват най-красивите райони в Хесен и Тюрингия още от 1995 година. Центърът на операциите за ралито, което покрива 350 километра, е Хесен- Хотелпарк Хоенрода. Пет открити звезди от Рюселсхайм взимат участие в тазгодишното действие. Opel 8/25 PS от 1920 година е спортен модел с пет места; Super 6 Gläser Cabriolet от 1937 е премиум, елегантен двуместен спортен модел. Opel Olympia от 1950 година в ролята му на кабриолет седан е популярен вариант на каросерията, докато Rekord A от 1964 и Rekord C от 1967 година са във фокуса на специалистите: каросерийната компания Deutsch трансформира серийно произвежданите седани в стилни кабриолети. Opel Cascada, който придружава класическите модели по време на историческото рали през планините Рьон и горите на Тюрингия, е модерна интерпретация на големите, луксозни кабриолети с платнен покрив и пространство за четирима пътници. Началото е отворено Традициите на Opel в откритите автомобили се връща към началната история на марката: като всички автомобили сглобявани в зората на автомобилната ера, Opel Patent Motor Car, System Lutzmann от 1899 година, следва стандартната конструкция, наподобяваща каляска без интегриран покрив. Когато Opel 8/25 hp с характерния V-образен радиатор се появява на пазара 20 години по-късно като открит четириместен модел, той се превръща в израз на модерния автомобил. Разполага с платнен покрив, но няма странични прозорци; пътниците по това време - епохата след I-та Световна война - носят подходящите за сезона дрехи. Четирицилиндровият двигател на Opel 8/25 има мощност 25 к.с. при 1 600 об./мин с двигател с работен обем от два литра, достатъчни за постигане на максимална скорост от 65 км/ч. Името на модела отразява данъчния клас и мощност: съгласно федералния закон въведен през 1906 година, който за първи път поставя регламент на данъчното облагане на автомобилите, данъкът "hp tax" е базиран на половин литър работен обем. През 1937 година, по случай 75-годишнината е представен новия Opel Super 6 оборудван с авангарден късоходов 2.5-литров шестцилиндров двигател с клапани в главата, с мощност от 55 к.с., които осигуряват максимална скорост 115 км/ч. Версиите седан с две и четири врати, както и кабриолетът се предлагат като такива още от завода. Специалните желания се изпълняват от каросерийни кампании като Hebmüller, Autenrieth, Buhne, Deutsch и Gläser от Дрезден, които създават кабриолет подобен на роудстер с 2+2 места, базиран на Super 6 - по това време движението под открито небе вече е лукс, а не стандарт. Този, който иска да пътува в Gläser cabriolet шофиран от вицепрезидента на Opel Петер-Кристиян Кюсперт, е добре да притежава малко акробатични възможности: пътниците са качват на задните седалки, стъпвайки на малко стъпало и прескачайки страничната част на автомобила. От завода и с предварителна заявка Opel Olympia от 1950 година е по-комфортен модел. Изобилно украсен с хромирани орнаменти, той е символ на следвоенното възстановяване и икономическото чудо. Като кабрио-седан той все още следва повелите на предвоенната мода. За разлика от пълните кабриолети, този открит модел има фиксирани рамки на прозорците, които са свързани с рамката на предното стъкло и завършват в колонките най-отзад. Между тях големият покрив се сгъва, осигурявайки в купето светлина и въздух. През 1956 година, последният автомобил с този дизайн в моделната линия на Olympia Rekord напуска поточната линия на завода в Рюселсхайм. И така чак до 1976 година, когато Opel отново предлага кабриолет произвеждан от самата фирма. В промеждутъка от 20 години, мечтата за притежание на Opel кабриолет се поддържа от независими каросерийни специалисти като Карл Дойч в Кьолн. По желание фирмата Deutsch преобразува Rekord A от 1963 година в кабриолет, както и Rekord C от 1966 година. Базовата цена за двуместен Rekord C е 7 590 германски марки, а конверсията струва допълнителни 4 000 марки. Ексклузивните продукти на Deutsch остават атрактивни, специални и редки, като са създадени само около 30 открити Rekord A и B модели. Около 50 Rekord C и Commodore A - спортната версия на Rekord - кабриолета са произведени преди смяната на модела през 1972 година. Червеният Rekord C Deutsch кабриолет от Opel Classic Collection е шофиран от бившия състезател, пилот на Opel DTM и посланик на марката Йоаким Винкелхок. В наши дни четириместната Cascada продължава почти 120 годишната история на Opel в създаването на автомобили за шофиране под открито небе. С новата Cascada, Opel предлага четириместен модел с висококачествен мек покрив, каквито могат да бъдат открити само при избрани премиум марки. Той има страхотна акустична и температурна изолация, осигуряваща първокласен целогодишен комфорт. Opel Cascada е съблазнителен модел, когато покривът му е спуснат и тих Gran Turismo модел, когато е вдигнат. Това е кабриолет за цялата година благодарение на високотехнологичния мек покрив, който се отваря за едва 17 секунди при скорости до 50 км/ч.

