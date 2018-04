Европейски футбол Барса посвети новите си екипи на исторически триумф (снимки+видео) 30 май 2016 | 12:48 - Обновена 0 0 0 4 14



Фланелката е с препратка към сезон 1991/1992, когато Барса печели първата си Купа на европейските шампиони, а в редиците на клуба тогава и е родната легенда Христо Стоичков. Екипите напомнят доста на тези от годината на историческия триумф на "Уембли", а причината е, че в края на предстоящата кампания ще бъдат чествани 25 години откакто купата с големите уши за първи път бе спечелена от "блаугранас".



Екипите за сезон 2016/2017



Все още няма яснота относно втората и третата фланелка на носителите на Купата на Краля, но е твърде вероятно и те да имат препратка към финалната среща в английската столица. Тогава възпитаниците на покойния Йохан Кройф спечелиха, играейки с резервния си оранжев екип.



Поне за момента Барса се връща към старата традиция да няма спонсорско лого на гърдите, като на този етап причината е, че все още няма индикации за нов договор с основния благодетел Qatar Airways.



Така изглеждаха фланелките през сезон 1991/1992



На яката е изписано кратко и ясно "Барса" в комбинация с малък каталунски флаг. Прави впечатление липсата на мотото "Повече от отбор" от вътрешната страна на яката, но за сметка на това налице е част от официалния химна на шампионите, гласяща “Викът ни е силен”.



Шортите и чорапите са сини, като на шортите има продължаваща от екипа червена линия от двете страни, докато чорапите имат детайли в жълто.



Новият екип вече е в продажба, като фланелката за фенове струва 85 евро, а точното копие на тази, с която играят футболистите и има технологията Vapor е на цена от 140 евро. Шортите са оценени на 65 евро, а чорапите - на 18.

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт"

