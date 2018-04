Бейзбол НЙ Янкис би Тампа Бей с един хит (видео) 30 май 2016 | 10:30 - Обновена 0 0 0 0 0



При 1 аут в 7-ия Одорици (L 2-3) пусна Брет Гарднър с база за боли, след което сервира топката на Старлин Кастро така, че доминиканският втори бейзмен я изпрати високо над оградата в централния аутфилд на ст. "Тропикана Фийлд".







Двойният хоумрън се оказа единственият хит на гостите в целия мач, което доведе до вековен прецедент. Според статистиката последният случай, в който "бомбардировачите" от Бронкс са печелили в "уан хитър" за противника, датира от 10 юли 1914 г., когато RBI-сингъл на Чарли Мълън носи успех с 1:0 над Кливланд Индиънс в 6-инингов мач от дабълхедър.



"Наистина не свършихме почти нищо днес. Но получихме огромен хит от Старлин", коментира мениджърът на Янкис Джо Джирарди. Самият Кастро пък се опита да бъде скромен: "Чувстам се доволен, най-вече защото победихме. Гарди взе хубава разходка, а аз търсех топка, която мога да стигна."







Стартерът на нюйоркчани Нейтън Евалди (W 6-2) даде 1 точка от 6 хита за 6 ининга и спечели рекордния в кариерата си пети пореден мач. След него за по 1 ининг от булпена излязоха Делин Бетансес, Андрю Милър и Ародлис Чапман (S 7), които бяха перфектни и направиха общо 7 страйкаута.



"Един суинг промени целия мач и вината за това е изцяло моя – призна Одорици. – Дори не гледах топката. Знам, че излетя от бухалката достатъчно мощно, така че въобще не погледнах. Разбрах, че губим."











Тампа Бей Рейс - Ню Йорк Янкис 1:2



ст. "Тропикана Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НЙ ЯНКИС

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

1

1

ТАМПА БЕЙ

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

6

1

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 29 МАЙ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Бостън Ред Сокс 3:5 (11 ининга)

Кливланд Индиънс - Балтимор Ориолс 4:6

Канзас Сити Роялс - Чикаго Уайт Сокс 5:4

Лос Анджелис Ейнджълс - Хюстън Астрос 6:8 (13 ининга)

Оукланд Атлетикс - Детройт Тайгърс 4:2

Сиатъл Маринърс - Минесота Туинс 4:5



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Сейнт Луис Кардиналс 10:2

Милуоки Бруърс - Синсинати Редс 5:4

Чикаго Къбс - Филаделфия Филис 7:2

Колорадо Рокис - Сан Франциско Джайънтс 3:8

Аризона Дайъмъндбекс - Сан Диего Падрес 6:3

Атланта Брейвс - Маями Марлинс 3:7

Ню Йорк Метс - Лос Анджелис Доджърс 2:4



Интерлига



Тексас Рейнджърс - Питсбърг Пайрътс 6:2





