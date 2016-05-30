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БГ Футбол

Резултати и голмайстори в Северозападната "В" група

30 май 2016 | 01:58
Резултати и голмайстори в Северозападната &quot;В&quot; група

Северозападна В АФГ – резултати и голмайстори – XXX кръг        

Партизан (Червен бряг) - Ботев 2008 (Козлодуй)    3:0
2:0-Вълов-4, 10 мин, 3:0-Байрактаров-68 мин..

Бдин 1923 (Видин) - Академик (Свищов)    4:1
1:0-Каишев-23 мин, 2:0-Соколов-50 мин, 2:1-Ганев-61 мин. /дузпа/, 3:1-Илиев-75 мин, 4:1-Каишев-83 мин..

Ботев (Враца) - Павликени (Павликени)    6:0
1:0-Чаворски-47 мин, 2:0-Венцислав Иванов-57 мин, 3:0-Тодоров-60 мин, 5:0-Чаворски-63, 66 мин, 6:0-Цветанов-83 мин..

Етър (Велико Търново) - Ботев (Луковит)    4:0
1:0-Любомир Генчев-10 мин, 3:0-Петков-53, 59 мин, 4:0-Петър Димитров-80 мин..

Левски 2007 (Левски) - Ювентус (Малчика)    2:0
1:0-Ивайло Иванов-32 мин, 2:0-Върбанов-57 мин..

Трявна (Трявна) - Кариана (Ерден)    0:4
0:2-Александър Димитров-34, 48 мин, 0:3-Русев-70 мин, 0:4-Кунчев-80 мин..

Севлиево (Севлиево) - Янтра (Габрово)    1:1
0:1-Кожухаров-11 мин, 1:1-Петров-82 мин..

Вихър (Славяново) - Гигант (Белене)   7:0
1:0-Систов-4 мин, 2:0-Иван Иванов-11 мин, 3:0-Траян Димитров-15 мин, 4:0-Генков-34 мин, 5:0-Иван Иванов-55 мин, 6:0-Генков-70 мин, 7:0-Златарев-80 мин..

Северозападна В АФГ – голмайстори – XXX кръг            
20 – ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ИВАНОВ – Левски (Левски);
18 – Димитър Кушев – Павликени (Павликени);
17 – Ангел Русев – Ботев (Враца) и Кариана (Ерден);
16 – Петър Димитров – Етър (Велико Търново);
14 –Тодор Чаворски – Ботев (Враца);
13 – Венцислав Иванов – Ботев (Враца), Иван Петков, Джихат Кямил – Етър (Велико Търново), Иван Иванов – Вихър (Славяново);
12 – Цветан Петров – Партизан (Червен бряг);
11 – Георги Колев, Кристиян Тафраджийски – Академик (Свищов), Евгени Систов – Вихър (Славяново), Константин Генков – Ювентус (Малчика) и Вихър (Славяново), Васил Андреев – Трявна (Трявна); …


Автоголове –
3 – Станислав Иванов – Левски (Левски)   /2 срещу Етър и 1 срещу Трявна/
2 – Борислав Иванов – Вихър (Славяново)  /1 срещу Левски (Левски) и 1 срещу Академик (Свищов)/; …

Северозападна В АФГ – класиране – XXX кръг               
1. Етър (Велико Търново)      27   1   2   100:16   82      
2. Ботев (Враца)                      27   0   3   101:17   81  
3. Академик (Свищов)            19   2   9   58:34    59      
4. Левски (Левски)                   14   6   10   48:33   48      
5. Кариана (Ерден)                  14   5  11   49:44   47  
6. Павликени (Павликени)      15   1  14   39:52   46      
7. Вихър (Славяново)             12   7  11   44:38   46
8. Партизан (Червен бряг)      13   5  12   47:40   44
9. Севлиево (Севлиево)           13   3  14   49:56   42
10. Ботев (Луковит)                 13   2  15   47:56   41
11. Трявна (Трявна)                  9   9  12   36:42   36
12. Бдин (Видин)                     11   1  18   48:74   34      
12. Ювентус (Малчика)            9   4  17   32:62   31      
14. Янтра (Габрово)                 8   5  17   29:49   29      
15. Ботев (Козлодуй)                4   3  23   23:65   15      
16. Гигант (Белене)                   3   2  25   21:92   11

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боляр
(Гост) 1
отговор
30 май 2016 | 08:43

Етър шампион! Рейтинг: 1 1 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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Кой е Методи Деянов?
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Става дума за ЦСКА. И за морал. Не е важно кой отбор подкрепяте, не е важно и защо авторите на албума на 70-годишнината на ЦСКА са решили някои големи имена да ги няма вътре - така е решено, така е направено. Хубаво, но ...









							
							
						

						
						






Камата: Аз съм само една малка частица от ...
27 април 2018

ЦСКА-София се подготвя за празник. Следващата събота легенди от всички над 40 вида спорт ще застанат под знамето на ЦСКА. Да разкажат някоя история, да си припомнят славното минало и да начертаят плановете за светло ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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