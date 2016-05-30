Резултати и голмайстори в Северозападната "В" група

Северозападна В АФГ – резултати и голмайстори – XXX кръг Партизан (Червен бряг) - Ботев 2008 (Козлодуй) 3:0 2:0-Вълов-4, 10 мин, 3:0-Байрактаров-68 мин.. Бдин 1923 (Видин) - Академик (Свищов) 4:1 1:0-Каишев-23 мин, 2:0-Соколов-50 мин, 2:1-Ганев-61 мин. /дузпа/, 3:1-Илиев-75 мин, 4:1-Каишев-83 мин.. Ботев (Враца) - Павликени (Павликени) 6:0 1:0-Чаворски-47 мин, 2:0-Венцислав Иванов-57 мин, 3:0-Тодоров-60 мин, 5:0-Чаворски-63, 66 мин, 6:0-Цветанов-83 мин.. Етър (Велико Търново) - Ботев (Луковит) 4:0 1:0-Любомир Генчев-10 мин, 3:0-Петков-53, 59 мин, 4:0-Петър Димитров-80 мин.. Левски 2007 (Левски) - Ювентус (Малчика) 2:0 1:0-Ивайло Иванов-32 мин, 2:0-Върбанов-57 мин.. Трявна (Трявна) - Кариана (Ерден) 0:4 0:2-Александър Димитров-34, 48 мин, 0:3-Русев-70 мин, 0:4-Кунчев-80 мин.. Севлиево (Севлиево) - Янтра (Габрово) 1:1 0:1-Кожухаров-11 мин, 1:1-Петров-82 мин.. Вихър (Славяново) - Гигант (Белене) 7:0 1:0-Систов-4 мин, 2:0-Иван Иванов-11 мин, 3:0-Траян Димитров-15 мин, 4:0-Генков-34 мин, 5:0-Иван Иванов-55 мин, 6:0-Генков-70 мин, 7:0-Златарев-80 мин.. Северозападна В АФГ – голмайстори – XXX кръг 20 – ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ИВАНОВ – Левски (Левски); 18 – Димитър Кушев – Павликени (Павликени); 17 – Ангел Русев – Ботев (Враца) и Кариана (Ерден); 16 – Петър Димитров – Етър (Велико Търново); 14 –Тодор Чаворски – Ботев (Враца); 13 – Венцислав Иванов – Ботев (Враца), Иван Петков, Джихат Кямил – Етър (Велико Търново), Иван Иванов – Вихър (Славяново); 12 – Цветан Петров – Партизан (Червен бряг); 11 – Георги Колев, Кристиян Тафраджийски – Академик (Свищов), Евгени Систов – Вихър (Славяново), Константин Генков – Ювентус (Малчика) и Вихър (Славяново), Васил Андреев – Трявна (Трявна); … Автоголове – 3 – Станислав Иванов – Левски (Левски) /2 срещу Етър и 1 срещу Трявна/ 2 – Борислав Иванов – Вихър (Славяново) /1 срещу Левски (Левски) и 1 срещу Академик (Свищов)/; … Северозападна В АФГ – класиране – XXX кръг 1. Етър (Велико Търново) 27 1 2 100:16 82 2. Ботев (Враца) 27 0 3 101:17 81 3. Академик (Свищов) 19 2 9 58:34 59 4. Левски (Левски) 14 6 10 48:33 48 5. Кариана (Ерден) 14 5 11 49:44 47 6. Павликени (Павликени) 15 1 14 39:52 46 7. Вихър (Славяново) 12 7 11 44:38 46 8. Партизан (Червен бряг) 13 5 12 47:40 44 9. Севлиево (Севлиево) 13 3 14 49:56 42 10. Ботев (Луковит) 13 2 15 47:56 41 11. Трявна (Трявна) 9 9 12 36:42 36 12. Бдин (Видин) 11 1 18 48:74 34 12. Ювентус (Малчика) 9 4 17 32:62 31 14. Янтра (Габрово) 8 5 17 29:49 29 15. Ботев (Козлодуй) 4 3 23 23:65 15 16. Гигант (Белене) 3 2 25 21:92 11

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