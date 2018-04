Георги Костадинов: Догодина ще се борим за титлата

В края на сезона е нормално да загубим концентрация, след като бяхме сигурни на второто място. Времето за почивка ще ни е достатъчно. Левски ще играе догодината във Висшата лига. Левски ще се бори за титлата догодина”, това заяви халфът на Левски Георги Костадинов след загубата на неговия тим с 1:2 от Берое. - See more at: http://kanal3.bg/news/sport/football/32133-Georgi-Kostadinov%253A-Shte-se-borim-za-titlata-dogodina-%2528VIDEO%2529#sthash.aPc5XPdp.dpuf

Халфът на Левски Георги Костадинов заяви след загубата с 1:2 от Берое , че догодина "сините" ще се борят за титлата."В края на сезона е нормално да загубим концентрация, след като бяхме сигурни на второто място. Времето за почивка ще ни е достатъчно. Левски ще играе догодината във Висшата лига. Левски ще се бори за титлата догодина", заяви Костадинов.