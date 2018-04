Англия Трансформацията на Стилиян Петров 28 май 2016 | 19:19 0 0 0 14 13



От предишните 126 кг Петров вече е 89 кг и изглежда много добре. Към снимките той е прибавил текст "I'm almost there", което в случая се превежда като "Почти успях", както и хаштаг със значението "Да си във форма е трудна, но не и невъзможна задача".



По принцип Стилиян иска да играе пак за Астън Вила, но засега все още не е получил отговор, защото клубът е в процес на смяна на собственика и не се знае кой ще е мениджър. Almost there Бившият капитан на националния ни отбор Стилиян Петров с гордост сподели снимки, които доказват промяната във физическата му форма след лечението на левкемията, която беше победена. В своя профил в Twitter той качи фотоси от периода, в който беше качил килограми и от сегашното си състояние. Както е известно, Стенли реши да поднови професионалната си кариера, независимо че в началото на юли ще навърши 37 г.От предишните 126 кг Петров вече е 89 кг и изглежда много добре. Към снимките той е прибавил текст "I'm almost there", което в случая се превежда като "Почти успях", както и хаштаг със значението "Да си във форма е трудна, но не и невъзможна задача".По принцип Стилиян иска да играе пак за Астън Вила, но засега все още не е получил отговор, защото клубът е в процес на смяна на собственика и не се знае кой ще е мениджър.

Още по темата

0 0 0 14 13 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 30051 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1