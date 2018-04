Тенис Надал напусна "Ролан Гарос" 27 май 2016 | 18:07 - Обновена 0 0 0 7 14



"Трябва да прекратя участието си в турнира, защото имам проблем с китката, който ме преследва вече няколко седмици. Вчера играх след болкоуспокояваща инжекция, но след мача започнах да усещам все по-силна болка. Просто знам, че не мога да завърша турнира. Такива неща се случват и се надявам, че още дълги години ще мога да се връщам на "Ролан Гарос", заяви Надал.



"Това е една от най-трудните пресконференции в кариерата ми, но знам, че с правилната мотивация и нужната енергия, през следващите няколко години несъмнено ще участвам тук", добави Рафа.

Rafael Nadal withdraws from Roland-Garros with wrist injury // Rafael Nadal déclare forfait (poignet) pour #RG16 pic.twitter.com/xpD8OxOr9G — Roland Garros (@rolandgarros) May 27, 2016

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт"

