БГ Футбол Официално: ПФК ЦСКА - 1948 на Стоичков и Гриша Ганчев е факт - акционерите са 41 27 май 2016 | 13:58 - Обновена 0 0 0 18 131 Sportal.bg. Решението на съда е излязло днес в търговския регистър.



Новият ЦСКА има 41 акционери. С по 38 100 акции (38,1 %) са Гриша Ганчев и Юлиан Инджов, Христо Стоичков е с 20 000 акции (20%). Останалите 38 човека притежават по 100 акции (по 0,1 % от дружеството).



Представители на дружеството ще са Искра Григорова и Милко Георгиев.



Съветът на директорите е съставен от Гриша Ганчев, Искра Григорова, Юлиан Инджов, Милко Георгиев и Емил Димитров.



Ето всички акционери:



1. Гриша Ганчев 38 100

2. Юлиян Инджов 38 100

3. Христо Стоичков 20 000



Всичко останали са с по 100 акции:



4. Асен Георгиев

5. Иван Чипев

6. Георги Нинов

7. Гошо Маринов

8. Данко Пешев

9. Петър Христов

10. Николай Николов

11. Нешо Пейков

12. Николай Йотов

13. Цветан Йотов

14. Антон Мишев

15. Борислав Божков

16. Цветан Марков

17. Драгомир Стоянов

18. Марин Иванов

19. Тошко Стоев

20. Речо Речев

21. Николай Николов

22. Стоян Пантев

23. Николай Маринов

24. Кирил Георгиев

25. Иван Иванов

26. Димитър Жеков

27. Лазар Лазаров

28. Красимир Иванов

29. Пламен Христов

30. Тодор Илиев

31. Новак Иванов

32. Петко Петков

33. Ради Карастоянов

34. Румен Павлов

35. Димитър Павлов

36. Людмил Павлов

37. Генади Генов

38. Лазар Масларски

39. Димитър Хаджиев

40. Красимир Стоев

41. Христо Лазаров Преименуването на Чавдар (Етрополе) на ПФК ЦСКА - 1948 вече е факт, видя. Решението на съда е излязло днес в търговския регистър.Новият ЦСКА има 41 акционери. С по 38 100 акции (38,1 %) са Гриша Ганчев и Юлиан Инджов, Христо Стоичков е с 20 000 акции (20%). Останалите 38 човека притежават по 100 акции (по 0,1 % от дружеството).Представители на дружеството ще са Искра Григорова и Милко Георгиев.Съветът на директорите е съставен от Гриша Ганчев, Искра Григорова, Юлиан Инджов, Милко Георгиев и Емил Димитров.1. Гриша Ганчев 38 1002. Юлиян Инджов 38 1003. Христо Стоичков 20 0004. Асен Георгиев5. Иван Чипев6. Георги Нинов7. Гошо Маринов8. Данко Пешев9. Петър Христов10. Николай Николов11. Нешо Пейков12. Николай Йотов13. Цветан Йотов14. Антон Мишев15. Борислав Божков16. Цветан Марков17. Драгомир Стоянов18. Марин Иванов19. Тошко Стоев20. Речо Речев21. Николай Николов22. Стоян Пантев23. Николай Маринов24. Кирил Георгиев25. Иван Иванов26. Димитър Жеков27. Лазар Лазаров28. Красимир Иванов29. Пламен Христов30. Тодор Илиев31. Новак Иванов32. Петко Петков33. Ради Карастоянов34. Румен Павлов35. Димитър Павлов36. Людмил Павлов37. Генади Генов38. Лазар Масларски39. Димитър Хаджиев40. Красимир Стоев41. Христо Лазаров

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