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ЦСКА CSKA

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създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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Официално: ПФК ЦСКА - 1948 на Стоичков и Гриша Ганчев е факт - акционерите са 41

27 май 2016 | 13:58 - Обновена
Официално: ПФК ЦСКА - 1948 на Стоичков и Гриша Ганчев е факт - акционерите са 41
Преименуването на Чавдар (Етрополе) на ПФК ЦСКА - 1948 вече е факт, видя Sportal.bg. Решението на съда е излязло днес в търговския регистър.

Новият ЦСКА има 41 акционери. С по 38 100 акции (38,1 %) са Гриша Ганчев и Юлиан Инджов, Христо Стоичков е с 20 000 акции (20%). Останалите 38 човека притежават по 100 акции (по 0,1 % от дружеството).

Представители на дружеството ще са Искра Григорова и Милко Георгиев.

Съветът на директорите е съставен от Гриша Ганчев, Искра Григорова, Юлиан Инджов, Милко Георгиев и Емил Димитров.

Ето всички акционери:

1. Гриша Ганчев 38 100
2. Юлиян Инджов 38 100
3. Христо Стоичков 20 000

Всичко останали са с по 100 акции:

4. Асен Георгиев
5. Иван Чипев
6. Георги Нинов
7. Гошо Маринов
8. Данко Пешев
9. Петър Христов
10. Николай Николов
11. Нешо Пейков
12. Николай Йотов
13. Цветан Йотов
14. Антон Мишев
15. Борислав Божков
16. Цветан Марков
17. Драгомир Стоянов
18. Марин Иванов
19. Тошко Стоев
20. Речо Речев
21. Николай Николов
22. Стоян Пантев
23. Николай Маринов
24. Кирил Георгиев
25. Иван Иванов
26. Димитър Жеков
27. Лазар Лазаров
28. Красимир Иванов
29. Пламен Христов
30. Тодор Илиев
31. Новак Иванов
32. Петко Петков
33. Ради Карастоянов
34. Румен Павлов
35. Димитър Павлов
36. Людмил Павлов
37. Генади Генов
38. Лазар Масларски
39. Димитър Хаджиев
40. Красимир Стоев
41. Христо Лазаров

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ЯСЕН ТОШЕВ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 42989

Добави коментар ›› Коментари (132)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
защо
(Гост) 132
отговор
29 май 2016 | 08:52

Хората са си дали парите за цецко а вие дето квичите .Ако е така с право да им се върнат майка му искате всичко ей така хоп да живрй труфа аюсне всеки си иска даденото гюведжий. Рейтинг: 0 0

боже
(Гост) 131
отговор
29 май 2016 | 08:49

Вище се какво направихте.първенството с вашите кражби и нередности и продължавате с милостинята си на всяка цена да ви набутат отново по партиьанския начин идва видов ден. Рейтинг: 0 0

StadobolGovnin
фен на: --- 130
отговор
28 май 2016 | 18:54

От Банкя през Бистрица до Разград само Витоша-Левски-Спартак-Динамо 1914!!!! Рейтинг: 0 0

Ами
(Гост) 129
отговор
28 май 2016 | 18:31

Да ни е честит новия клуб ФК "Етро-Чорбар Ретропрасе " Рейтинг: 0 1

InternetPari
(Гост) 128
отговор
28 май 2016 | 11:57

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4ERVENIQ 4EP
(Гост) 127
отговор
28 май 2016 | 16:15

МАЖЕТЕ Г*ЗА ГОВЕДА 4Е ИДВАМЕ ПАК ДА ВИ Е*ЕМ 6-7 ПЪТИ ПОДРЕД :))))))))))))))))))))))))) БОЛКАТА И СРАМА ПАК ЩЕ СА ГОЛЕМИ :)))))) ИНА4Е СИ ПОПИШЕТЕ СЕГА НА ВОЛЯ ГЛУПОСТИ :))))))) Рейтинг: 1 0

СТОЙЧО ГО НЕМА?
(Гост) 126
отговор
28 май 2016 | 09:24

НЕМА КОМИСИОННИ НЕМА ГО СТОЙЧО-ЛАПАЧО. ПА ТОЙ ЛИ ИЛИ СТОИЧКОВ. Рейтинг: 1 1

пепи готиното
(Гост) 125
отговор
28 май 2016 | 08:18

Джуджето от Микре и кюрда от пловдивските села заедно с етрополският циганин ще оправят футбола! Остава момчето от Банкя да им даде и държавата да оправят! Ама само с пари не ставааа..и акъл трябва. А и четиримата са доказани малоумници!!! Рейтинг: 8 1

калъвка
(Гост) 124
отговор
28 май 2016 | 06:56

ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧЕ ВСИЧКИ ЛЕВСКАРИ ВМЕСТО ДА ОБСЪЖДАТ ПОРЕДНИЯ УРЕДЕН МАЧ НА СВОЯ ОТБОР,НАЙ-МНОГО СЕ ТРЕВОЖАТ КОЙ ЩЕ ПЛАЩА ДЪЛГОВЕТЕ НА ЦСКА.ЖАЛКО ЧЕ БОЖКОВ СЕ НАРЕДИ ДО ТЯХ...... Рейтинг: 4 0

11мачабезгол12безпобеда
(Гост)
28 май 2016 | 16:14

ами левски търси и намира начини да си плаща , искаме същото и от цска , не ни интересува откъде ще са парите , а дали се връщат Рейтинг: 0 1

Hahaha
(Гост)
28 май 2016 | 12:08

КОЙ плаща в Леефски бе, говежди? ДС и КГБ и ЦРУ, Консомолци посрани. Цял живот милиционери си останахте, освен вечно втори. С червените куфарчета на Пеевски, смешници. Рейтинг: 1 1

Loko
(Гост) 123
отговор
28 май 2016 | 05:52

колко цска .......розови к..ви Рейтинг: 2 2

Krasimir
(Гост) 122
отговор
28 май 2016 | 16:16

Най-голямата порнография в историята на БГ футбол.Питам се ,защо Ювентус или Глазгоу не се сетиха за подобен порнографски филм.Гриша сложи Чочолина в джоба си..... Рейтинг: 1 1

както вървят работите
(Гост) 121
отговор
28 май 2016 | 00:44

Ако до началото на първенството се народят още 5-6 цуци може да им направят отделна група и да имат отделна купа. Така всяка година чорбетата ще са с дубъл. Рейтинг: 2 3

hahahaha
(Гост)
28 май 2016 | 12:10

Говежди, така като гледам ние купи си взимаме, така че май на Вас трябва да Ви напраят отделна група, без ЦСКА, ЛУДОГОРЕЦ, ЛОКО ПД, БОТЕВ ПД, БЕРОЕ, ЛИТЕКС и т.н., пък току-виж може и да не сте втори. Рейтинг: 1 0

Гриша Ганчев
(Гост) 120
отговор
27 май 2016 | 23:28

Не е станало кой знае какво, просто ЦСКА беше създаден по изкуствен начин и ще си отиде по естествен! Ще създадем още няколко паразитни дружества и готово, няма нищо срамно! Феновете на ЦСКА винаги са били верни на отбора и горди с него, но....прекалено глупави за да се усетят, когато ги водят за носа! ПОЧИВАЙ В МИР ЦСКА! Рейтинг: 5 4

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

hahaha
(Гост)
28 май 2016 | 12:11

Говедо, Вие да не сте родени по естествен път? Чудно кой ли Ви е заченал и износил 9 месеца. Може би майка ти? Рейтинг: 2 1

AZ
(Гост) 119
отговор
27 май 2016 | 22:50

А задълженията КОЙ ще плаща?! Рейтинг: 4 3

един
(Гост)
27 май 2016 | 23:09

ТИ бе, балък, ти и такива като теб необразовани и тъпи папагали :)))) Рейтинг: 5 2

hahaha
(Гост)
28 май 2016 | 12:12

Как кой, твоето семейство ще плаща бре, ромче! Рейтинг: 0 0

AZ
(Гост) 118
отговор
27 май 2016 | 22:48

Искам поздравя всички красноармейци с песента "К*рви сбогом " ай лека вечер ся !! Рейтинг: 4 4 


							
						


							
					

					
					
						


						


								

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                  Емо Костадинов за нулевия сезон на ЦСКА-София: Пречупиха се
                
                
                  Емо Костадинов за нулевия сезон на ЦСКА-София: Пречупиха се

                 
                
              

              

                
                  
                  Гаф с албума за юбилея на ЦСКА - липсват знакови армейски фигури
                
                
                  Гаф с албума за юбилея на ЦСКА - липсват знакови армейски фигури

                 
                
              

              

                
                  
                  Юношите на Ботев Пд "удариха" ЦСКА-София
                
                
                  Юношите на Ботев Пд "удариха" ЦСКА-София

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Кой е Методи Деянов?
30 април 2018

Става дума за ЦСКА. И за морал. Не е важно кой отбор подкрепяте, не е важно и защо авторите на албума на 70-годишнината на ЦСКА са решили някои големи имена да ги няма вътре - така е решено, така е направено. Хубаво, но ...









							
							
						

						
						






Камата: Аз съм само една малка частица от ...
27 април 2018

ЦСКА-София се подготвя за празник. Следващата събота легенди от всички над 40 вида спорт ще застанат под знамето на ЦСКА. Да разкажат някоя история, да си припомнят славното минало и да начертаят плановете за светло ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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