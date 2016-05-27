Официално: ПФК ЦСКА - 1948 на Стоичков и Гриша Ганчев е факт - акционерите са 41

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Сани Жекова яхна кон
Най-добрата ни сноубордистка Александра Жекова си почива след края на сезона. За нея обаче ваканцията не е излежаване и мързелуване, а отдаване на любимите хобита. От мотори, през кайтсърф, уейкборд, гмуркане, планинско ...Виж още
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БГ Футбол
Преименуването на Чавдар (Етрополе) на ПФК ЦСКА - 1948 вече е факт, видя Sportal.bg. Решението на съда е излязло днес в търговския регистър.
Новият ЦСКА има 41 акционери. С по 38 100 акции (38,1 %) са Гриша Ганчев и Юлиан Инджов, Христо Стоичков е с 20 000 акции (20%). Останалите 38 човека притежават по 100 акции (по 0,1 % от дружеството).
Представители на дружеството ще са Искра Григорова и Милко Георгиев.
Съветът на директорите е съставен от Гриша Ганчев, Искра Григорова, Юлиан Инджов, Милко Георгиев и Емил Димитров.
Ето всички акционери:
1. Гриша Ганчев 38 100
2. Юлиян Инджов 38 100
3. Христо Стоичков 20 000
Всичко останали са с по 100 акции:
4. Асен Георгиев
5. Иван Чипев
6. Георги Нинов
7. Гошо Маринов
8. Данко Пешев
9. Петър Христов
10. Николай Николов
11. Нешо Пейков
12. Николай Йотов
13. Цветан Йотов
14. Антон Мишев
15. Борислав Божков
16. Цветан Марков
17. Драгомир Стоянов
18. Марин Иванов
19. Тошко Стоев
20. Речо Речев
21. Николай Николов
22. Стоян Пантев
23. Николай Маринов
24. Кирил Георгиев
25. Иван Иванов
26. Димитър Жеков
27. Лазар Лазаров
28. Красимир Иванов
29. Пламен Христов
30. Тодор Илиев
31. Новак Иванов
32. Петко Петков
33. Ради Карастоянов
34. Румен Павлов
35. Димитър Павлов
36. Людмил Павлов
37. Генади Генов
38. Лазар Масларски
39. Димитър Хаджиев
40. Красимир Стоев
41. Христо Лазаров
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(Гост) 132
отговор
Хората са си дали парите за цецко а вие дето квичите .Ако е така с право да им се върнат майка му искате всичко ей така хоп да живрй труфа аюсне всеки си иска даденото гюведжий. Рейтинг: 0 0
(Гост) 131
отговор
Вище се какво направихте.първенството с вашите кражби и нередности и продължавате с милостинята си на всяка цена да ви набутат отново по партиьанския начин идва видов ден. Рейтинг: 0 0
фен на: --- 130
отговор
От Банкя през Бистрица до Разград само Витоша-Левски-Спартак-Динамо 1914!!!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 129
отговор
Да ни е честит новия клуб ФК "Етро-Чорбар Ретропрасе " Рейтинг: 0 1
(Гост) 128
отговор
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(Гост) 127
отговор
МАЖЕТЕ Г*ЗА ГОВЕДА 4Е ИДВАМЕ ПАК ДА ВИ Е*ЕМ 6-7 ПЪТИ ПОДРЕД :))))))))))))))))))))))))) БОЛКАТА И СРАМА ПАК ЩЕ СА ГОЛЕМИ :)))))) ИНА4Е СИ ПОПИШЕТЕ СЕГА НА ВОЛЯ ГЛУПОСТИ :))))))) Рейтинг: 1 0
(Гост) 126
отговор
НЕМА КОМИСИОННИ НЕМА ГО СТОЙЧО-ЛАПАЧО. ПА ТОЙ ЛИ ИЛИ СТОИЧКОВ. Рейтинг: 1 1
(Гост) 125
отговор
Джуджето от Микре и кюрда от пловдивските села заедно с етрополският циганин ще оправят футбола! Остава момчето от Банкя да им даде и държавата да оправят! Ама само с пари не ставааа..и акъл трябва. А и четиримата са доказани малоумници!!! Рейтинг: 8 1
(Гост) 124
отговор
ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧЕ ВСИЧКИ ЛЕВСКАРИ ВМЕСТО ДА ОБСЪЖДАТ ПОРЕДНИЯ УРЕДЕН МАЧ НА СВОЯ ОТБОР,НАЙ-МНОГО СЕ ТРЕВОЖАТ КОЙ ЩЕ ПЛАЩА ДЪЛГОВЕТЕ НА ЦСКА.ЖАЛКО ЧЕ БОЖКОВ СЕ НАРЕДИ ДО ТЯХ...... Рейтинг: 4 0
(Гост)
ами левски търси и намира начини да си плаща , искаме същото и от цска , не ни интересува откъде ще са парите , а дали се връщат Рейтинг: 0 1
(Гост)
КОЙ плаща в Леефски бе, говежди? ДС и КГБ и ЦРУ, Консомолци посрани. Цял живот милиционери си останахте, освен вечно втори. С червените куфарчета на Пеевски, смешници. Рейтинг: 1 1
(Гост) 123
отговор
колко цска .......розови к..ви Рейтинг: 2 2
(Гост) 122
отговор
Най-голямата порнография в историята на БГ футбол.Питам се ,защо Ювентус или Глазгоу не се сетиха за подобен порнографски филм.Гриша сложи Чочолина в джоба си..... Рейтинг: 1 1
(Гост) 121
отговор
Ако до началото на първенството се народят още 5-6 цуци може да им направят отделна група и да имат отделна купа. Така всяка година чорбетата ще са с дубъл. Рейтинг: 2 3
(Гост)
Говежди, така като гледам ние купи си взимаме, така че май на Вас трябва да Ви напраят отделна група, без ЦСКА, ЛУДОГОРЕЦ, ЛОКО ПД, БОТЕВ ПД, БЕРОЕ, ЛИТЕКС и т.н., пък току-виж може и да не сте втори. Рейтинг: 1 0
(Гост) 120
отговор
Не е станало кой знае какво, просто ЦСКА беше създаден по изкуствен начин и ще си отиде по естествен! Ще създадем още няколко паразитни дружества и готово, няма нищо срамно! Феновете на ЦСКА винаги са били верни на отбора и горди с него, но....прекалено глупави за да се усетят, когато ги водят за носа! ПОЧИВАЙ В МИР ЦСКА! Рейтинг: 5 4
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост)
Говедо, Вие да не сте родени по естествен път? Чудно кой ли Ви е заченал и износил 9 месеца. Може би майка ти? Рейтинг: 2 1
(Гост) 119
отговор
А задълженията КОЙ ще плаща?! Рейтинг: 4 3
(Гост)
ТИ бе, балък, ти и такива като теб необразовани и тъпи папагали :)))) Рейтинг: 5 2
(Гост)
Как кой, твоето семейство ще плаща бре, ромче! Рейтинг: 0 0
(Гост) 118
отговор
Искам поздравя всички красноармейци с песента "К*рви сбогом " ай лека вечер ся !! Рейтинг: 4 4