Волейбол Владо Николов: Нека да има спорт в България! Да има Левски, който да играе финали срещу ЦСКА 27 май 2016 | 12:44



Това каза легендата на българския волейбол Владо Николов в предаването "Сутрешен блок" на Bulgaria ON AIR.



Спортистът стана лице на празника "Детска Игриада", който ще се проведе на 4 юни в парка "Заимов" в София.



"Опитваме се да съберем деца, да ги вкараме в залите да тренират, да се движат, да се учат на дисциплина, на ред", заяви Николов във връзка с инициативата.



В ефир той сподели, че е станал лице първо защото е хубава каузата и второ, защото е лично съпричастен.



"Имам три деца, с две, от които мога да играя активно. Знам колко е важно за тях да имат време да играят с татковците", посочи той.



Волейболистът не отрече, че има проблем със залите в София.



"В малките градове и села се построиха доста зали по европейски проекти, но там няма хора, които да ги ползват. А в София нищо ново не е изграждано от комунизма", каза Николов.



"Утре в нашето волейболно училище ще имаме тестове с деца, които са родени през 2002, 2003 и 2004 година, ако искат да се занимават по-професионално с волейбол. Свързахме се с една организация, която се грижи за спорта на децата без родителска грижа. Имаме желание и на такива деца, които стават за волейбол да дадем шанс", съобщи той.



Според Владо Николов на децата в спорта трябва да им е забавно.



"В тази възраст за тях е важно да правят нещо интересно, да се срещат с приятели, да викат, да крещят, да тичат. Когато станат на 14-15 години трябва да им бъде дадена възможност да побеждават", смята волейболистът.



На въпрос дали ще му липсва активният спорт, Николов заяви, че вече му липсва. Той подчерта, че "от другата страна" е много по-трудно, тъй като сега е отговорен за 20 деца, които трябва да бъдат екип.



На 7 юни ще се тегли жребият за Европейското първенство по волейбол за младежи (до 20 г). Във връзка с очакванията на Николов за първенството, той заяви, че се надявам, че ще има "отбори, които можем да победим."



"Масово в Българя подготовка за първенство се прави около 25-30 дни преди самото първенство, което не е достатъчно. Тази година благодарение на Българската федерация по волейбол нашият отбор има възможност да се готви четири месеца", посочи волейболната легенда.



По отношение на българския футбол Владо Николов каза, че много лесно нещата могат да се променят към положително.



"Не е необходимо да има по 10 чужденци в отбор, които изяждат местата на българските момчета. Да се направи лимит на един или двама чужденци на всеки отбор. Автоматично след година или две нивото на националния отбор ще е много по-добро", заключи той.



bgonair.bg





Прочети още на:



1