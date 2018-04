Англия Официално: Жозе Моуриньо е новият мениджър на Манчестър Юнайтед 27 май 2016 | 11:40 - Обновена 0 0 0 17 71



"Да станеш мениджър на Манчестър Юнайтед е особена чест в тази игра. Това е клуб, който е известен и почитан в целия свят. В него има мистика и романтика, с които никой друг клуб не може да се похвали. Винаги съм имал влечение към "Олд Трафорд". Този стадион е бил домакин на някои много важни спомени в досегашната ми кариера. Между мен и феновете на Юнайтед винаги е имало разбирателство и аз съм се радвал на това отношение. Очаквам с нетърпение да бъда техен мениджър и да се наслаждавам на великолепната им подкрепа в следващите години", заяви Моуриньо пред официалния сайт на "червените дяволи".



"Жозе е най-добрият мениджър в момента. Той спечели трофеи и вдъхнови играчи в няколко страни в Европа и, разбира се, познава много добре Висшата лига, след като вдигна три титли тук. Бих искал да го приветствам в Манчестър Юнайтед. Неговият успешен опит е идеалното условие, за да може клубът да върви напред", заяви вицепрезидентът на Юнайтед Ед Уудуърд.



В официалното съобщение не се споменава нищо за щаба на Моуриньо и дали Райън Гигс ще бъде част от него. Според английските медии по всяка вероятност уелсецът ще напусне "Олд Трафорд" след 29 години в клуба.



Според публикациите на Острова Моуриньо ще получи 45 милиона паунда за три години, а още това лято клубното ръководство ще отпусне на Специалния 200 милиона лири за селекция.

We are delighted to announce Jose Mourinho is our new manager! Full statement: https://t.co/PDiHMIWnpd #WelcomeJose pic.twitter.com/eZ8NBSz2up — Manchester United (@ManUtd) May 27, 2016





