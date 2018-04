Европейска седмица на физическата активност и спорта

Други спортове

Европейската седмица на физическата активност и спорта - MOVE Week се провежда тази седмица, от 23 до 29 май, в цяла Европа. Повече от 38 държави ще вземат участие в инициативата, като само в България над 25 града се включиха активно. Инициативата е част от кампанията Now We MOVE на Международната асоциация за спорт и култура (ISCA), а координатор за България е Сдружение BG Бъди активен. От 2014 година, всички инициативи от кампанията Now We Move у нас се финансират от фондацията на Coca-Cola.



MOVE Week е ежегодно общоевропейско събитие, което има за цел да покаже ползите от воденето на активен начин на живот. С над 1 милион участници на година, MOVE Week е една от най-мащабните кампании в цяла Европа, промотираща ползите от редовното практикуване на физическа активност и спорт. Жителите на София, Пловдив, Монтана, Поморие, Плевен, Варна, Ямбол, Русе, Добрич, Благоевград, Враца, Божурище, Стара Загора, Боровец, Бургас, Казанлък, Сливен и много други, ще имат възможност да вземат участие в различни активности и обществени събития през цялата седмица от 23 до 29 май.



На 23 май всички желаещи имаха възможност да се включат в открита тренировка по сноуборд с Радослав Янков в Чепеларе, а днес община Сандански и жители на града ще могат да премерят сили на терена в приятелска футболна среща. Сред планираните активности в цяла България са и крос предизвикателства, велопоходи, открити тренировки по аеробика, модерни и традиционни танци, бойни изкуства, йога, народни танци, масови семейни спортни празници, градски спортове - слаклайн, скейтборд, джаги, rollerblade, катерене, волейбол, баскетбол, футбол, планинско бягане и много други.



За първи път в кампанията участват и два български затвора, а догодина организаторите очакват всички 12 да се включат.