Волейбол Легендарният Папи подписа с Пиаченца за още един сезон на 43 години 26 май 2016 | 15:54 - Обновена 0 0 0 0 0



"Феноменът", както е известен 43-годишният посрещач, обяви, че това ще бъде последната състезателна година в кариерата, след която ще се откаже. За Папи това ще бъде 6-и пореден сезон с екипа на "червено-белите вълци" и рекорден 27-и в историята на италианската Серия А1. Папи показа през изминалия сезон, че няма проблем да играе и като либеро, щом се налага.



"Какво ме накара да продължа кариерата си? Преди всичко голямото уважението и отношението на шефовете на Пиаченца Пиги, Молинароли и Котарели, което те имат към мен. Разговарях дълго с тях и след дълъг обяд реших да приема. Не можех да кажа "не" на хора, които показаха такова уважение. И така им обещах да се представим по-добре след неособено добрия сезон", коментира самият Папи. ITA M: @PapiSamuele will play for @volleypiacenza in 2016/2017! #volleytransfers #WoV https://t.co/FpVE9dGBNL pic.twitter.com/3BQMZe5zSu — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) May 25, 2016 Живата легенда-ветеран на италианския волейбол Самуеле Папи поднови договора си с ЛПР (Пиаченца) за още една година и ще носи червено-бялата фланелка и през сезон 2016/17 година, съобщиха официално от клуба."Феноменът", както е известен 43-годишният посрещач, обяви, че това ще бъде последната състезателна година в кариерата, след която ще се откаже. За Папи това ще бъде 6-и пореден сезон с екипа на "червено-белите вълци" и рекорден 27-и в историята на италианската Серия А1. Папи показа през изминалия сезон, че няма проблем да играе и като либеро, щом се налага."Какво ме накара да продължа кариерата си? Преди всичко голямото уважението и отношението на шефовете на Пиаченца Пиги, Молинароли и Котарели, което те имат към мен. Разговарях дълго с тях и след дълъг обяд реших да приема. Не можех да кажа "не" на хора, които показаха такова уважение. И така им обещах да се представим по-добре след неособено добрия сезон", коментира самият Папи.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 441

1