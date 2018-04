Николета Лозанова се разголи пред Esquire

След като призна официално, че е подала молба за развод, Николета Лозанова отбеляза новото начало в живота си както тя умее – с поредната гореща фотосесия. Водещата на "Папараци" украси корицата на списание Esquire. Това е първата изява на брюнетката в едно от най-големите лайфстайл списания за мъже в света.В интервю за изданието Ни Ло разкрива детайли, както за професионалния, така и за личния си живот. Сред най-горещите теми, които коментира брюнетката, е развода й с Валери Божинов, документи за който тя подаде преди месец."Много жени имат комплекси от това да бъдат себе си, да бъдат "голи" – аз винаги съм била и оставам вярна на себе си", обяснява Ни Ло. Дързостта си пред обектива тя доказа и в новата фотосесия. На една от снимките Николета позира, както майка я е родила, а единственото, което я покрива са две ленти, сложени от редактора, с надпис: It's All About Николета.