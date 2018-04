Моторни спортове По-малко от 10 дни остават до най-голямата среща на американски автомобили в България 26 май 2016 | 13:09 0 0 0 0 2



Част от американските легенди ще направят символично шествие, което ще тръгне от Храм-паметник "Св. Ал. Невски" в 9 часа и ще мине по булевардите "Цар Освободител" и "Тодор Александров", за да се отправи към конната база.



Участниците в изложбата ще премерят сили в конкурс, като категориите са най-стар автомобил, най-добре възстановен автомобил, най-стар автомобил в оригинално състояние, участник дошъл от най-далече с автомобила си и най-мощен автомобил. За победителите са предвидени подаръци от Instrumenti.org, Maxite и WooWhiskey.







В 13 часа ще започне фотографско обучение за заснемане на автомобили – статични и в движение. То е организирано от БулФото и Nikon, а по-късно ще се проведе и кратка презентация за снимане с помощта на дрон.



Освен на красивите и мощни автомобили посетителите ще могат да се радват на традиционната американска кухня, която ще представят Saloon Tex-Mex ресторант и Smuggler's Diner. Презентации на Maxite, Rockacoca и WooWhiskey също ще са част от програмата на второто издание Ride`n`Roll, а специални тематични аксесоари ще очакват най-големите фенове.



Партньори на второто издание на Ride'n'Roll – American heritage in Bulgaria са Exxal Fleet Cars, ORYX България, Saloon Tex-Mex и In the middle. Събитието се организира с подкрепата на Stroyrent, Instrumenti.org, Smuggler’s Diner и ТАМАКО.



Партньори на второто издание на Ride'n'Roll – American heritage in Bulgaria са Exxal Fleet Cars, ORYX България, Saloon Tex-Mex и In the middle. Събитието се организира с подкрепата на Stroyrent, Instrumenti.org, Smuggler's Diner и ТАМАКО.

Медийните партньори са списание Auto Bild България, Sportal.bg, агенция БулФото, АвтоOFFNews.bg, списание ClubS1, телевизия BiT, Kulinaria.bg, Rockabilly.bg и списание Автокласика.

