Красавица ръководи Поморие - Локо (ГО)

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Сани Жекова яхна кон
Най-добрата ни сноубордистка Александра Жекова си почива след края на сезона. За нея обаче ваканцията не е излежаване и мързелуване, а отдаване на любимите хобита. От мотори, през кайтсърф, уейкборд, гмуркане, планинско ...Виж още
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БГ Футбол
Красивата Християна Гутева ще ръководи сблъсъка между два от водещите отбори в "Б" група - Поморие и Локомотив (Горна Оряховица). Всички двубои от последния, 30-ти кръг във вториш ешелон са насрочени за тази събота, 29 май, от 18:00 часа.
Съдийски назначения за срещите от 30-ия кръг на "Б" ПФГ:
29 май 2016 г., неделя, 18:00 ч.:
Литекс II - Локомотив (Мездра)
ГС: Иван Георгиев Пенчев
АС: Георги Валентинов Стамболджиев и Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Николай Георгиев Нанев
Септември - Ботев (Гълъбово)
ГС: Валентин Станчев Железов
АС: Станимир Илков Илков Стефан Димитров Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Тихомир Димитров Костовски
Созопол - Оборище (Панагюрище)
ГС: Павел Тихомиров Мичев
АС: Никифор Деянов Велков Енчо Христов Енчев
4-ТИ: Михаил Красимиров Парушев
СН: Борис Димитров Борисов
Нефтохимик - Банско
ГС: Георги Милков Андреев
АС: Младен Маринчев Маринов Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Райчо Стоянов Райчев
Лудогорец II - Добруджа
ГС: Йото Валентинов Гарабедов
АС: Станислав Лазаров Станев Пламен Руменов Ванков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Камен Михайлов Алексиев
Спартак (Плевен) - Дунав (Русе)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Мирослав Максимов Иванов Кирил Емилов Шумантов
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Любен Иванов Трайков
Верея (Стара Загора) - Пирин (Разлог)
ГС: Димитър Иванов Желязков
АС: Мартин Иванов Димитров Радостин Зафиров Шиков
4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
Поморие - Локомотив (Горна Оряховица)
ГС: Християна Красимирова Гутева
АС: Димитър Русенов Русев Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Христо Тенев Недялков
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(Гост) 5
отговор
Християна Гутева... да гут е Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
29 събота,29 неделя....тоя сайт вече само ме разсмива,да не говорим че, не са и от 18 часа всички мачове,пишете колкото да не заспите,тъпоъгълници Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
xaxa ygas Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Този льохман Таско дали я задовлява? Рейтинг: 1 0
(Гост) 1
отговор
Оххх котьооооо Рейтинг: 5 0