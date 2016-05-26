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БГ Футбол

Красавица ръководи Поморие - Локо (ГО)

26 май 2016 | 12:35
Красавица ръководи Поморие - Локо (ГО)
Красивата Християна Гутева ще ръководи сблъсъка между два от водещите отбори в "Б" група - Поморие и Локомотив (Горна Оряховица). Всички двубои от последния, 30-ти кръг във вториш ешелон са насрочени за тази събота, 29 май, от 18:00 часа.

Съдийски назначения за срещите от 30-ия кръг на "Б" ПФГ:

29 май 2016 г., неделя, 18:00 ч.:

Литекс II - Локомотив (Мездра)

ГС: Иван Георгиев Пенчев
АС: Георги Валентинов Стамболджиев и Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Николай Георгиев Нанев

Септември - Ботев (Гълъбово)

ГС: Валентин Станчев Железов
АС: Станимир Илков Илков Стефан Димитров Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Тихомир Димитров Костовски

Созопол - Оборище (Панагюрище)

ГС: Павел Тихомиров Мичев
АС: Никифор Деянов Велков Енчо Христов Енчев
4-ТИ: Михаил Красимиров Парушев
СН: Борис Димитров Борисов

Нефтохимик - Банско

ГС: Георги Милков Андреев
АС: Младен Маринчев Маринов Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Райчо Стоянов Райчев

Лудогорец II - Добруджа

ГС: Йото Валентинов Гарабедов
АС: Станислав Лазаров Станев Пламен Руменов Ванков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Камен Михайлов Алексиев

Спартак (Плевен) - Дунав (Русе)

ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Мирослав Максимов Иванов Кирил Емилов Шумантов
4-ТИ: Вангел Борисов Вангелов
СН: Любен Иванов Трайков

Верея (Стара Загора) - Пирин (Разлог)

ГС: Димитър Иванов Желязков
АС: Мартин Иванов Димитров Радостин Зафиров Шиков
4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов
СН: Йордан Иларионов Дурчев

Поморие - Локомотив (Горна Оряховица)

ГС: Християна Красимирова Гутева
АС: Димитър Русенов Русев Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Христо Тенев Недялков

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Добави коментар ›› Коментари (5)

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pkah
(Гост) 5
отговор
29 май 2016 | 22:57

Християна Гутева... да гут е Рейтинг: 0 0

ко да кажа...
(Гост) 4
отговор
28 май 2016 | 12:11

29 събота,29 неделя....тоя сайт вече само ме разсмива,да не говорим че, не са и от 18 часа всички мачове,пишете колкото да не заспите,тъпоъгълници Рейтинг: 0 0

stres
(Гост) 3
отговор
26 май 2016 | 14:15

xaxa ygas Рейтинг: 0 0

любопитко
(Гост) 2
отговор
26 май 2016 | 14:15

Този льохман Таско дали я задовлява? Рейтинг: 1 0

mmmm
(Гост) 1
отговор
26 май 2016 | 14:10

Оххх котьооооо Рейтинг: 5 0 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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