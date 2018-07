adidas стартира първата си филмова поредица със световни суперзвезди

Спорт и бизнес

adidas стартира днес първото видео от поредицата First Never Follows/Първите определят правилата, където ще участват световните суперзвезди Пол Погба, Луис Суарес и Месут Йозил. Филмът ще отразява уникалната амбиция на най-добрите играчи в света да бъдат номер едно – на и извън терена.



Във филма виждаме как играчите демонстрират завидни качества, които стоят зад нагласата, че да бъдеш пръв на финала е всичко – от невероятна скорост, контрол, усет и мощ на терена до невероятната самоувереност извън него.



Първият филм бе пуснат заедно с представянето на новата забележителна гама бутонки на adidas - Mercury. Бутонките ще стъпят на терена за пръв път по време на UEFA Euro 2016 (Европейско първенство 2016 на УЕФА) и Copa America (Купа Америка) това лято, като играчи от ранга на Погба, Суарес и Йозил имат за цел да бъдат първи и да спечелят най-големите футболни трофеи.



Пол Погба каза:

“Винаги се стремя да бъда лидер – като бъда първи във всичко, което правя – на и извън терена. От това да бъда първият, който показва нови умения до първият, който демонстрира нови стилове, да бъдеш първи е нещото, което ме вдъхновява и провокира да създавам моменти, които всеки помни.“



Докато сериите на First Never Follows ( Първите определят правилата) се развиват, adidas ще пусне и няколко индивидуални видеа за всеки от звездните играчи, в които те са обути с бутонките от гамата Mercury. Всяко филмче ще демонстрира неповторимата амбиция на играчите да бъдат първи. Пол Погба ще засвидетелства стилът, който го направи един от най-вълнуващите играчи на и извън терена, а Луис Суарес ще покаже как се бие – буквално – за победа, отвеждайки ни към боксовата круша.



Луис Суарес каза:

“Да бъдеш първи е всичко, което е от значение за мен във футбола и това е, което ме вдъхновява всеки ден – по време на тренировка, в моментите, когато се фокусирам и когато превземам терена. Да създадеш мигове, заради които хората ще те помнят, мотивира играчите и за да постигнеш това, трябва да си изключително отдаден и борбен.“



По време на този първи филм, Погба и Йозил виждаме с чисто новите ACE 16+ PURECONTROL, бутонките, които ще носят на UEFA Euro 2016 (Европейско първенство 2016 на УЕФА) това лято. Суарес пък ще видим с новите X16+ PURECHAOS, които ще носи, опитвайки се да стане първия уругваец, отбелязал 50 гола за страната си на Copa America (Купа Америка) през юни.



X16+ PURECHAOS и новите X16+ PURECONTROL ще видим за пръв път на терена по време на финалите на UEFA Champions League (Шампионска лига на УЕФА), а последните бутонки от гамата Mercury – MESSI 16+ PUREAGILITY – ще видим за пръв път на терен върху краката на най-великия футболист на всички времена Лео Меси, по време на Copa America (Купа Америка).