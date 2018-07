Формула 1 Ромен Грожан ще почете Жул Бианки в Монако със специална каска 25 май 2016 | 12:07 - Обновена 0 0 0 0 0 Френският пилот на Хаас Ромен Грожан ще отдаде почит на сънародника си Жул Бианки в предстоящия състезателен уикенд в Монако, носейки специална каска. Бианки, който почина през юли миналата година, записа най-добрия резултат във Ф1 кариерата си именно в Гран При на Монако, финиширайки девети и печелейки най-ценната точка за Маруся. По този повод Грожан ще се състезава с каска с портрета на Жул и надпис "JB17 Monaco 2014 P9". My helmet with a design tribute to Jules Bianchi #R8G #F1 #JB17 #NeverForget #MonacoGP @adripaviot @BsDesignsHelmet pic.twitter.com/5Pj8G6CXDe — Romain Grosjean (@RGrosjean) May 23, 2016 "Състезанието в Монако е важно за мен, защото го чувствам като домашно. Франция е много близо и винаги идват много фенове. Освен това уикендът е много бляскав. Всички знаят за него и искат да са в Монако по това време", заяви Грожан. "Състезанието в Монако е важно за мен, защото го чувствам като домашно. Франция е много близо и винаги идват много фенове. Освен това уикендът е много бляскав. Всички знаят за него и искат да са в Монако по това време", заяви Грожан. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта formula1.sportal.bg



Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 550

1