Резултати и голмайстори след 29-ия кръг на Северозападна "В" група

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Маша отговори задочно на Гришо
Случайно или не, но само ден след появата на доста пикантните кадри от ваканцията на първата ни ракета Григор Димитров и приятелката му Никол Шерцингер в Сен Тропе, излязоха и откровени снимки от почивката на бившата му ...Виж още
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БГ Футбол
Северозападна "В": АФГ – резултати и голмайстори – 29-ти кръг:
Гигант (Белене) - Партизан (Червен бряг) 2:3
0:1-Цветан Петров-2 мин, 0:2-Шаранков-7 мин, 1:2-Върбанов-27 мин, 1:3-Шаранков-35 мин, 2:3-Максимов-89 мин..
Янтра (Габрово) - Вихър (Славяново) 0:1
0:1-Систов-88 мин..
Кариана (Ерден) - Севлиево (Севлиево) 3:1
1:0-Русев-26 мин, 2:0-Игнатов-29 мин, 3:0-Русев-50 мин, 3:1-Добрин Петров-65 мин..
Ювентус (Малчика) - Трявна (Трявна) 1:1
0:1-Стефан Василев-23 мин, 1:1-Стефанов-76 мин..
Ботев (Луковит) - Левски 2007 (Левски) 3:1
0:1-Иванджиков-65 мин, 2:1-Селимински-72, 82 мин, 3:1-Тонев-90 мин..
Павликени (Павликени) - Етър (Велико Търново) 1:3
0:1-Христов-34 мин, 1:1-Цонев-70 мин, 1:2-Петков-71 мин, 1:3-Любомир Генчев-82 мин..
Академик (Свищов) - Ботев (Враца) 1:2
0:1-Милен Василев-30 мин, 0:2-Иванов-68 мин, 1:2-Колев-72 мин..
Ботев 2008 (Козлодуй) - Бдин 1923 (Видин) 5:1
1:0-Любенов-15 мин, 1:1-Соколов-33 мин. /дузпа/, 2:1-Маринов-48 мин, 3:1-Трифонов-51 мин, 4:1-Любенов-58 мин. /дузпа/, 5:1-Вълков-85 мин..
Северозападна В АФГ – голмайстори – 29-ти кръг
19 – Ивайло Емилов Иванов – Левски (Левски);
18 – Димитър Кушев – Павликени (Павликени);
16 – Ангел Русев – Ботев (Враца) и Кариана (Ерден);
15 – Петър Димитров – Етър (Велико Търново);
13 – Джихат Кямил – Етър (Велико Търново);
12 – Венцислав Иванов – Ботев (Враца), Цветан Петров – Партизан (Червен бряг);
11 – Иван Петков – Етър (Велико Търново), Тодор Чаворски – Ботев (Враца), Георги Колев, Кристиян Тафраджийски – Академик (Свищов), Иван Иванов – Вихър (Славяново), Васил Андреев – Трявна (Трявна);
Автоголове –
3 – Станислав Иванов – Левски (Левски) /2 срещу Етър и 1 срещу Трявна/;
2 – Борислав Иванов – Вихър (Славяново) /1 срещу Левски (Левски) и 1 срещу Академик (Свищов)
Северозападна Трета лига
29 кръг, неделя 22 май
Академик (Свищов)
1:2краен резулат
Ботев (Враца)
8 халф
10 вратар
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