  • Sportal.bg
  • БГ Футбол
  • Резултати и голмайстори след 29-ия кръг на Северозападна "В" група

Ботев (Враца) Botev (Vratsa)

Ботев (Враца) 6:0 Павликени

последен:
29.05.2016

-

следващ:
 

създаване: 1921г.
стадион: "Христо Ботев"
президент: Калин Каменов
треньор: Сашо Ангелов
web: Ботев (Враца) / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

›› Анкета

Одобрявате ли настоящия формат на Първа лига?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Маша отговори задочно на Гришо

Случайно или не, но само ден след появата на доста пикантните кадри от ваканцията на първата ни ракета Григор Димитров и приятелката му Никол Шерцингер в Сен Тропе, излязоха и откровени снимки от почивката на бившата му ...

Виж още
БГ Футбол

Резултати и голмайстори след 29-ия кръг на Северозападна "В" група

22 май 2016 | 21:49 - Обновена
Резултати и голмайстори след 29-ия кръг на Северозападна &quot;В&quot; група
Северозападна "В": АФГ – резултати и голмайстори – 29-ти кръг:        

Гигант (Белене) - Партизан (Червен бряг) 2:3
0:1-Цветан Петров-2 мин, 0:2-Шаранков-7 мин, 1:2-Върбанов-27 мин, 1:3-Шаранков-35 мин, 2:3-Максимов-89 мин..

Янтра (Габрово) - Вихър (Славяново) 0:1
0:1-Систов-88 мин..

Кариана (Ерден) - Севлиево (Севлиево) 3:1
1:0-Русев-26 мин, 2:0-Игнатов-29 мин, 3:0-Русев-50 мин, 3:1-Добрин Петров-65 мин..

Ювентус (Малчика) - Трявна (Трявна) 1:1
0:1-Стефан Василев-23 мин, 1:1-Стефанов-76 мин..

Ботев (Луковит) - Левски 2007 (Левски) 3:1
0:1-Иванджиков-65 мин, 2:1-Селимински-72, 82 мин, 3:1-Тонев-90 мин..

Павликени (Павликени) - Етър (Велико Търново) 1:3
0:1-Христов-34 мин, 1:1-Цонев-70 мин, 1:2-Петков-71 мин, 1:3-Любомир Генчев-82 мин..

Академик (Свищов) - Ботев (Враца) 1:2
0:1-Милен Василев-30 мин, 0:2-Иванов-68 мин, 1:2-Колев-72 мин..

Ботев 2008 (Козлодуй) - Бдин 1923 (Видин) 5:1
1:0-Любенов-15 мин, 1:1-Соколов-33 мин. /дузпа/, 2:1-Маринов-48 мин, 3:1-Трифонов-51 мин, 4:1-Любенов-58 мин. /дузпа/, 5:1-Вълков-85 мин..

Северозападна В АФГ – голмайстори – 29-ти кръг            

19 – Ивайло Емилов Иванов – Левски (Левски);
18 – Димитър Кушев – Павликени (Павликени);
16 – Ангел Русев – Ботев (Враца) и Кариана (Ерден);
15 – Петър Димитров – Етър (Велико Търново);
13 – Джихат Кямил – Етър (Велико Търново);
12 – Венцислав Иванов – Ботев (Враца), Цветан Петров – Партизан (Червен бряг);
11 – Иван Петков – Етър (Велико Търново), Тодор Чаворски – Ботев (Враца), Георги Колев, Кристиян Тафраджийски – Академик (Свищов), Иван Иванов – Вихър (Славяново), Васил Андреев – Трявна (Трявна);

Автоголове –
3 – Станислав Иванов – Левски (Левски)   /2 срещу Етър и 1 срещу Трявна/;
2 – Борислав Иванов – Вихър (Славяново)  /1 срещу Левски (Левски) и 1 срещу Академик (Свищов)
Северозападна Трета лига
29 кръг, неделя 22 май
Академик (Свищов)
1:2краен резулат
Ботев (Враца)
Северозападна Трета лига М П Р З Г точки
1 Етър Етър
30
27
1
2
100:16 (84)
82
2 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
30
27
0
3
101:17 (84)
81
3 Академик (Свищов) Академик (Свищов)
30
19
2
9
58:34 (24)
59
4 Левски 2007 (Левски) Левски 2007 (Левски)
30
14
6
10
49:33 (16)
48
5 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
30
14
5
11
49:44 (5)
47
6 Вихър (Славяново) Вихър (Славяново)
30
13
7
10
44:38 (6)
46
7 Павликени Павликени
30
15
1
14
39:52 (-13)
46
8 Партизан (Червен бряг) Партизан (Червен бряг)
30
13
5
12
47:40 (7)
44
9 Севлиево Севлиево
30
13
3
14
49:56 (-7)
42
10
30
13
2
15
47:56 (-9)
41
11 Трявна Трявна
30
9
9
12
36:42 (-6)
36
12 Бдин (Видин) Бдин (Видин)
30
11
1
18
48:75 (-27)
34
13 Ювентус (Малчика) Ювентус (Малчика)
30
9
4
17
32:62 (-30)
31
14 Янтра (Габрово) Янтра (Габрово)
30
8
5
17
29:50 (-21)
29
15 Ботев (Козлодуй) Ботев (Козлодуй)
30
4
3
23
23:65 (-42)
15
16 Гигант (Белене) Гигант (Белене)
30
3
2
25
21:92 (-71)
11
  • Промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1898

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  В ЦСКА-София недоволни от УЕФА заради йезуитски ход
                
                
                  В ЦСКА-София недоволни от УЕФА заради йезуитски ход

                 
                
              

              

                
                  
                  Владо Стоянов е отново в клиниката в Барселона
                
                
                  Владо Стоянов е отново в клиниката в Барселона

                 
                
              

              

                
                  
                  Венци Стефанов: Разбрали сме се с Рангелов
                
                
                  Венци Стефанов: Разбрали сме се с Рангелов

                 
                
              

              

                
                  
                  Данте Стипица хвали ЦСКА-София в Хърватия, намекна за продажба на Черниаускас
                
                
                  Данте Стипица хвали ЦСКА-София в Хърватия, намекна за продажба на Черниаускас

                 
                
              

              

                
                  
                  Голмайстор на Бундеслигата се готви със съперника на ЦСКА-София
                
                
                  Голмайстор на Бундеслигата се готви със съперника на ЦСКА-София

                 
                
              

              

                
                  
                  Карачанаков си намери отбор в Гърция
                
                
                  Карачанаков си намери отбор в Гърция

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Враца) с престижна контрола след седмица
                
                
                  Ботев (Враца) с престижна контрола след седмица

                 
                
              

              

                
                  
                  Иван Колев: Бяхме стъписани, целта ни е да сформираме отбор
                
                
                  Иван Колев: Бяхме стъписани, целта ни е да сформираме отбор

                 
                
              

              

                
                  
                  Николай Митов: Закономерен резултат
                
                
                  Николай Митов: Закономерен резултат

                 
                
              

              

                
                  
                  Здравко Илиев: В живота и футбола е важно себераздаването
                
                
                  Здравко Илиев: В живота и футбола е важно себераздаването

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            






        

            

            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Трета лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Евроколеж развя бялото знаме
                
                
                  Евроколеж развя бялото знаме

                 
                
              

              

                
                  
                  Нападател от Германия подсили Локо (Русе)
                
                
                  Нападател от Германия подсили Локо (Русе)

                 
                
              

              

                
                  
                  Миньор Пк с четвърто поредно равенство в контролите
                
                
                  Миньор Пк с четвърто поредно равенство в контролите

                 
                
              

              

                
                  
                  Отново здрава битка за върха на Югозапад - съставът на групата за новия сезон
                
                
                  Отново здрава битка за върха на Югозапад - съставът на групата за новия сезон

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Варна) прибра Еньо
                
                
                  Спартак (Варна) прибра Еньо

                 
                
              

              

                
                  
                  Спартак (Вн) ще бъде големият фаворит на Североизток - съставът на групата за новия сезон
                
                
                  Спартак (Вн) ще бъде големият фаворит на Североизток - съставът на групата за новия сезон

                 
                
              

              

                
                  
                  Люти морски дербита на Югоизток - съставът на групата за новия сезон
                
                
                  Люти морски дербита на Югоизток - съставът на групата за новия сезон

                 
                
              

              

                
                  
                  Марек представи новия си екип
                
                
                  Марек представи новия си екип

                 
                
              

              

                
                  
                  Септември (Симитли) с минимален успех над Беласица
                
                
                  Септември (Симитли) с минимален успех над Беласица

                 
                
              

              

                
                  
                  Нефтохимик надви Карнобат в контрола
                
                
                  Нефтохимик надви Карнобат в контрола

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Палийски пред Sportal.bg: Финансови проблеми в ...
20 юли 2018

Президентът на Ботев (Пд) Ангел Палийски коментира пред Sportal.bg ситуацията при "канарчетата" преди началото на сезона в Първа лига.  "Жълто-черните" приемат Левски в събота на "Коматево", с желанието и  нагласата да ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			

















    

        

            

                
Вашите лични данни

            

            

                

                    Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
                


                

                    За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
                


                

                    Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
                


                

                    Ако натиснете бутона
                    Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                    Политиката за поверителност и
                    Политиката за бисквитките.
                


                

                    
                        Защо е необходимо моето съгласие?
                    
                


            


            


                
                    Настройки