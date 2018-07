Волейбол Ще има ли трансферна бомба? Ники Пенчев преговоря със СКРА Белхатов 22 май 2016 | 16:25 - Обновена 0 0 0 1 5

Penczew w @_SkraBelchatow_? Blisko transferowego hitu w @Plus_liga! https://t.co/Rp8mQ8cptM — Polsat Sport (@polsatsport) May 22, 2016 Пенчев призна в интервю сайта ноа полското първенство, че преговаря със СКРА Белхатов, който през изминалия сезон финишира на 3-о място.



“ Nikołaj Penczew w @_SkraBelchatow_? https://t.co/90qAUImQ4q — Siatkarska Liga (@SiatkarskaLiga) May 22, 2016 "Надявам се да остана в Полша. Тук се чувствам много добре! Говоря полски език, опознах страната и хората. Харесва ми, че поляците са много положително настроени. Това прави живота тук добър. Много ще се радвам да продължа кариерата си в полската Plus LIga. В действително се водят преговори със СКРА Белхатов, но все още нищо не е сигурно и не мога да кажа, че на 100% ще играя там. Преговарям и с други отбори, не само от Полша. Мисля, че до една седмица всичко ще бъде ясно къде ще говоря”, добави Николай Пенчев.



“Би било страхотно да мога да играя заедно с братята ми Чоно и Розалин заедно в СКРА Белхатов. Разбира се, това едва ли може да се случи точно сега, но би било чудесно да играем тримата в един и същи клуб”, добави Ники Пенчев.



