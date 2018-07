Волейбол Соколов: Идвам в Лубе, за да спечеля всичко! 21 май 2016 | 12:29 - Обновена 0 0 0 0 0



“Настроен съм изключително положително. Лубе е отбор, който винаги играе волейбол, на много високо световно ниво, на което винаги съм се възхищавал. Много съм щастлив от този избор! Знам, че винаги ще играем за победа, а това за мен е изключително важен аспект, защото моята цел е същата. С Лубе Банка ще имам шанс да играя в много силни турнири и целта ни ще бъде да ги спечелим всичките. Аз съм готов за предизвикателството. Знам, че ме очаква пълна зала, която ще ме посрещне много топло, тъй като се уверих лично в това по време на двубоите ни с Халкбанк срещу Лубе Банка в Шампионската лига през този сезон. С удоволствие ще играе отново заедно с моя приятел Османи Хуанторена, с който бяхме заедно в Халкбанк през миналия сезон. Той ми каза, че колектива в Чивитанова е страхотен. Благодарен съм за трансфера на спортния директор Бепе Кормио, който ме доведе в Тренто преди години, а сега и в Лубе. Надявам се феновете ми да са доволни, че се завръщам в шампионата на Италия, където ми предстоят много битки на високо ниво”, заяви Цветан Соколов вече като волейболист на Лубе Банка Марке.





“Повтарям, аз избрах Лубе, за да продължа да се развивам и основно, за да печеля. Да играя в Италия, но също така и в Шампионската лига е най-доброто, което може да желае един волейболист. Накрая, искам да благодаря особено на досегашния ми отбор Халкбанк за готовността в този преговори и до повторя благодарността си към турските си съотборници, с които прекарах два незабравими сезона”, добави юношата на Марек Юнион Ивкони (Дупница). La nuova pagina del Team dedicata a Sokolov su https://t.co/8u0eMimSWg,immaginandolo già in maglia #Lube! @tsetso11 pic.twitter.com/BBoA7EGs3b — A.S. Volley Lube Srl (@VolleyLube) May 20, 2016 Новото попълнение на италианския гранд Кучине Лубе Банка Марке (Чивитанова) Цветан Соколов говори пред клубния сайт веднага, след като бе обявено официално привличането му в клуба.“Настроен съм изключително положително. Лубе е отбор, който винаги играе волейбол, на много високо световно ниво, на което винаги съм се възхищавал. Много съм щастлив от този избор! Знам, че винаги ще играем за победа, а това за мен е изключително важен аспект, защото моята цел е същата. С Лубе Банка ще имам шанс да играя в много силни турнири и целта ни ще бъде да ги спечелим всичките. Аз съм готов за предизвикателството. Знам, че ме очаква пълна зала, която ще ме посрещне много топло, тъй като се уверих лично в това по време на двубоите ни с Халкбанк срещу Лубе Банка в Шампионската лига през този сезон. С удоволствие ще играе отново заедно с моя приятел Османи Хуанторена, с който бяхме заедно в Халкбанк през миналия сезон. Той ми каза, че колектива в Чивитанова е страхотен. Благодарен съм за трансфера на спортния директор Бепе Кормио, който ме доведе в Тренто преди години, а сега и в Лубе. Надявам се феновете ми да са доволни, че се завръщам в шампионата на Италия, където ми предстоят много битки на високо ниво”, заяви Цветан Соколов вече като волейболист на Лубе Банка Марке.“Повтарям, аз избрах Лубе, за да продължа да се развивам и основно, за да печеля. Да играя в Италия, но също така и в Шампионската лига е най-доброто, което може да желае един волейболист. Накрая, искам да благодаря особено на досегашния ми отбор Халкбанк за готовността в този преговори и до повторя благодарността си към турските си съотборници, с които прекарах два незабравими сезона”, добави юношата на Марек Юнион Ивкони (Дупница).

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1189

1