Волейбол Победител в Шампионската лига представи Цецо Соколов (СНИМКИ) 21 май 2016 | 11:34 - Обновена

Лубе Банка, който спечели редовния сезон в италианската Суперлига през този сезон, но отпадна на полуфиналите от Перуджа, успя да привлече трансферната си цел №1 Цветан Соколов, около когото ще ще бъде изграден новия “Дрийм тийм”.



Четирикратният шампион на Италия обяви Цецо Соколов, който ще замени на поста диагонал на разпределителя легендата на клуба Иван Милкович.



27-годишният Соколов се завръща в Италия, след като през последните два сезона игра за турския Халкбанк (Анкара). Преди това Соколов носи екипите на Тренто и Кунео, с който игра финал в Шампионската лига.



Високият 206 сантиметра български национал бе привлечен в Лубе Банка от спортния директор Джузепе Кормио, който имаше основна заслуга той да заиграе в Тренто преди години. La nuova pagina del Team dedicata a Sokolov su https://t.co/8u0eMimSWg,immaginandolo già in maglia #Lube! @tsetso11 pic.twitter.com/BBoA7EGs3b — A.S. Volley Lube Srl (@VolleyLube) May 20, 2016

