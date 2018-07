Англия Месут Йозил е играч на сезона на Арсенал 20 май 2016 | 16:30 - Обновена 0 0 0 0 4



Йозил записа още един рекорд в мача срещу Саутхамптън, като създаде 10 голови възможности за своите съотборници, но те не вкараха нито веднъж и срещата завърши 0:0. What a player, what a season... @MesutOzil1088 pic.twitter.com/fvIAOX817X — Arsenal FC (@Arsenal) May 20, 2016 Месут Йозил бе избран за най-добър футболист на Арсенал за сезона в анкета на феновете на отбора. 27-годишният германски национал изигра 45 мача през сезона, в които направи 20 асистенции и отбеляза 8 гола. 19 от головите подавания на германеца бяха във Висшата лига, което го остави на една асистенция от рекорда на Тиери Анри от сезон 2002/03.Йозил записа още един рекорд в мача срещу Саутхамптън, като създаде 10 голови възможности за своите съотборници, но те не вкараха нито веднъж и срещата завърши 0:0.

Още по темата

0 0 0 0 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1057 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1