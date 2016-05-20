Димитър Бербатов ще вземе участие в юбилейния мач на Христо Стоичков. Шоуто “50 години номер 8” е тази вечер от 20. 00 часа на националния стадион "Васил Левски".
Бербо публикува снимка с Камата и написа:
"С най-великия! Загряваме за довечера".
По-рано днес Христо Стоичков бе отличен с почетния знак на президента на републиката Росен Плевнелиев за "изключителен принос към България и българския спорт, за особени заслуги към европейския и световен футбол, за социална ангажираност и подкрепа на обществено значими каузи, както и по повод неговата 50-та годишнина".
(Гост) 31
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i g r a t a . b g сигурни Рейтинг: 0 0
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i g r a t a . b g сигурни Рейтинг: 0 0
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Бербатов 100 % ще е резерва!! Рейтинг: 1 0
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Ицо ти си номер едно а Бербатов номер две във Бг. Рейтинг: 0 1
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Да не вземеш да се изпотиш.че ще настинеш Рейтинг: 1 1
(Гост) 26
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gundi pregazi gonzo.dve kravi pochinaha Рейтинг: 1 1
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двама ВЕЛИКАНИ на България Рейтинг: 16 1
(Гост)
Кой,че не се сещам !? Рейтинг: 2 0
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Мууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Рейтинг: 5 3
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загряват си аналите,тия утайки Рейтинг: 3 5
(Гост) 22
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ХОРА, НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА КАЖЕ КАК ТОЯ боримиров СЕ Е ВМЪКНАЛ ГРАТИС И ПОСЛЕ ДА СЕ ФУКА, ЧЕ ИМА СНИМКА С ИЦО. КОЙ ГО ПОКАНИ ТОЯ СМЕШКО, МАЙ ПРАВИ ГОДИШНИНА ВЪВ ФИЛИПОВЦИ. Рейтинг: 4 4
(Гост) 21
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Кардиограмите, кардиограмите... и си пийте амфетите говеда извьнземни...!Колко жалко е, никой да не ви брои за живи? Рейтинг: 7 3
(Гост) 20
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Браво пичове,,само така! Рейтинг: 3 0
(Гост) 19
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Най-Големите селяни ихтиманския и Благоевградския,чобани куци! Рейтинг: 1 18
(Гост)
кво имаш ти къде са те помисли и пак коментираи тъпо неуспяло завистливо малко човече Рейтинг: 7 0
(Гост) 18
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Великаниииии Рейтинг: 12 1
(Гост) 17
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Ако беше малко по-грамотен щеше да знаеш, че кюрдите са наследници на онези прабългари, които остават с най-големия син на Кубрат - Баян във Фанагория. КЮРДИТЕ СА ПРАБЪЛГАРИ - ЗАПОМНИ ТОВА !!! Рейтинг: 8 5
(Гост)
Ти си ненормален ! Кюрдите се свързват с Персия Рейтинг: 2 1