Димитър Бербатов ще вземе участие в юбилейния мач на Христо Стоичков. Шоуто “50 години номер 8” е тази вечер от 20. 00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Бербо публикува снимка с Камата и написа:

"С най-великия! Загряваме за довечера".

По-рано днес Христо Стоичков бе отличен с почетния знак на президента на републиката Росен Плевнелиев за "изключителен принос към България и българския спорт, за особени заслуги към европейския и световен футбол, за социална ангажираност и подкрепа на обществено значими каузи, както и по повод неговата 50-та годишнина".