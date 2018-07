Бейзбол Крис Сейл пише история с Уайт Сокс (видео) 20 май 2016 | 10:38 - Обновена 0 0 0 0 0



Предишният питчер с такова начало на сезона бе Брендън Уеб, който постигна 9-0 в 9 мача за Аризона Дайъмъндбекс през 2008 г. Само че единственият друг в историята, който печели първите си 9 старта с ERA под 2,00, е Сал Магли с Ню Йорк Джайънтс през 1952 г. А последният играч на "белите чорапи" с подобен старт е Еди Чикоте, започнал с 12-0 през 1919 г.







"9-0 е готино. Наслаждавам се. Но повече се радвам, че прекъснахме лошата серията – сподели Сейл рано тази сутрин, след като тимът му бе загубил предишните си четири двубоя. – Аз просто продължавам да правя това, което мога. Трябва да съм концентриран и да се опитвам да подобрявам играта си всеки следващ път. Всеки бейзболист, уважаващ играта, трябва да прави това."



27-годишният питчер хвърли върховите си за сезона 9 страйкаута и не разходи нито един батер на Хюстън. Атаката на "астронавтите" постигна общо само 4 хита срещу него, като единствената точка за гостите влезе при хоумрън на Евън Гатис в 8-ия ининг. Преди това чикагци бяха повели с 2:0 чрез RBI-сингъл на Джери Сандс във 2-рия и саможертвен флай на Алекс Авила в 7-ия срещу стартера на Астрос Колин Макхю (L 4-4).







"Просто виждам как Крис става все по-добър с всеки следващ сезон. Той дори надгражда представянето си от мач на мач. Уверен е. Прави най-различни неща, които не е правил преди. Добавя по-малко към всяка топка в своя арсенал и се справя невероятно с напрежението", оцени своя възпитаник мениджърът на Уайт Сокс Робин Вентура.



Чикаго (25-16) е лидер в Централната дивизия на Американската лига, с два мача и половина аванс пред Кливланд Индиънс (21-17) и с четири мача и половина пред шампиона Канзас Сити Роялс (20-20). Хюстън (17-25) пък е последен на Запад, на седем мача зад водача Сиатъл Маринърс (23-17).











Чикаго Уайт Сокс - Хюстън Астрос 2:1



ст. "Ю Ес Селюлър Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ХЮСТЪН

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

4

0

ЧИКАГО УАЙТ СОКС

0

1

0

0

0

0

1

0

Х

2

5

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 19 МАЙ:



Американска лига



Балтимор Ориолс - Сиатъл Маринърс 2:7

Минесота Туинс - Торонто Блу Джейс 2:3 (11 ининга)

Оукланд Атлетикс - Ню Йорк Янкис 1:4



Национална лига



Милуоки Бруърс - Чикаго Къбс 5:3

Питсбърг Пайрътс - Атланта Брейвс 8:2

Ню Йорк Метс - Вашингтон Нешънълс 1:9

Сейнт Луис Кардиналс - Колорадо Рокис 13:7

Сан Диего Падрес - Сан Франциско Джайънтс 1:3



Интерлига



Синсинати Редс - Кливланд Индиънс 2:7

Лос Анджелис Ейнджълс - Лос Анджелис Доджърс 7:4





Балтимор Ориолс - Сиатъл МаринърсМинесота Туинс - Торонто Блу Джейс(11 ининга)Оукланд Атлетикс - Ню Йорк ЯнкисМилуоки Бруърс - Чикаго КъбсПитсбърг Пайрътс - Атланта БрейвсНю Йорк Метс - Вашингтон НешънълсСейнт Луис Кардиналс - Колорадо РокисСан Диего Падрес - Сан Франциско ДжайънтсСинсинати Редс - Кливланд ИндиънсЛос Анджелис Ейнджълс - Лос Анджелис Доджърс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

