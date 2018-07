Каварна събира танцови двойки от Топ 50 на света

Други спортове

На 28 и 29 май Община Каварна, WDSF, Ротари клуб Каварна, БФСТ и Спортен клуб по танци „Флорета Каврана ще проведат международния турнир по спортни танци "Каварна Оупън 2016". По традиция състезанието ще се проведе под патронажа на кмета на Община Каварна г-жа Нина Ставрева.



Надпреварата е кръг от веригата Световни турнири на Международната федерация по спортни танци – WDSF INTERNATIONAL OPEN COMPETITION - Открит международен турнир с най-висок ранг. В рамките на двата състезателни дни ще се проведат и международни турнири за деца, юноши младша и старша възраст, младежи, изгряващи звзди, както и Открит международен турнир за сеньори (състезатели над 35г.) и в двете дисциплини - Латиноамерикански и Стандартни танци. Освен това ще има и Basic турнир за Juvenile I, Juvenile II, Junior I+II и Youth + Adult в двата вида танци.



Изпълненията на танцовите двойки ще бъдат оценявани от авторитетни съдии от над 12 нации. Финалистите в групите състезателите над 19 години и в двата вида танци - Латиноамерикански и Стандартни освен че ще получат купи, медали и предметни награди, ще си поделят и общ награден паричен фонд, който възлиза на над 2100 евро.



За всички останали финалисти в Открития международен турнир в групите Деца, Юноши, Младежи и Сеньори финалистите ще получат купи, медали и предметни награди.



Успоредно с международния турнир "Каварна Оупън 2016" за поредна година Каварна ще бъде домакин и на Открит национален турнир и турнир "Изгряващи звезди". За ОТ надпреварата ще бъде по клас и възраст - 9Е, 11Е, 11D, 13D, 15D,18DD+D, 18С+С, 15В-La, 18В+B-La, 18В+B-St, 18А+А-La, а за "Изгряващи звезди" надпревара ще си дадат двойки и соло момичета до 9, 11, 13 години в Латиноамериканските танци.



Предварителна програма:



28 May 2016 (Saturday)

08:00 Registration for Bulgarian Beginners Competition

10:00 Bulgarian Beginners Competition - Couples up to 9, 11, 13 years – La, Girls Solo up to 9, 11, 13 years - La

10:00 Registration for the International Competition

12:00 - Basic Juvenile I - La (including the Final), Basic Junior I+II - La (including the Final), Basic Youth + Adulds - La (including the Final), Junior I Open – St, Under 21 Open – La, WDSF Youth Open – La

13:00 Registration for the International Competition

15:00 - WDSF International Open Latin - Preliminary rounds, Rising Stars Standard - Preliminary rounds, Junior II Open – St, Basic Juvenile II - La

19:30 - Official Opening Ceremony

WDSF International Open Latin - Quarterfinal

Senior - St - Final

Rising Stars Standard - Semifinal

WDSF International Open Latin - Semifinal

Junior II Open - St - Final

Rising Stars Standard - Final

WDSF International Open Latin - Final



29 May 2016 (Sunday)

08:00 Registration for Bulgarian National Competition

10:00 Bulgarian National Open Competition - 9Е, 11Е, 11D, 13D, 15D, 18D+D, 18C+C, 15В-La, 18В+B-La, 18В+B-St, 18А+А-La

12:00 Registration for the International Competition

14:00 Basic Juvenile I - St (including the Final), Basic Junior I+II - St (including the Final), Basic Youth + Adulds - St (including the Final), Junior I Open – La, Under 21 Open – St, WDSF Youth Open – St

15:00 Registration for the International Competition

17:00 - WDSF International Open Standard - Preliminary rounds

Rising Stars Latin - Preliminary rounds

Junior II Open - La

Basic Juvenile II - St

19:30 - Official Opening Ceremony

WDSF International Open Standard - Quarterfinal

Senior - La - Final

Rising Stars Latin - Semifinal

WDSF International Open Standard - Semifinal

Junior II Open - La - Final

Rising Stars Latin - Final

WDSF International Open Standard - Final