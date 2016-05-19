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Маша отговори задочно на Гришо

Случайно или не, но само ден след появата на доста пикантните кадри от ваканцията на първата ни ракета Григор Димитров и приятелката му Никол Шерцингер в Сен Тропе, излязоха и откровени снимки от почивката на бившата му ...

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БГ Футбол

Съдийски назначения за мачовете от 29-ия кръг на "Б" група

19 май 2016 | 12:13
Съдийски назначения за мачовете от 29-ия кръг на &quot;Б&quot; група
Съдийски назначения за срещите от 29-ия кръг на "Б" футболна група:

20 Май 2016 г. Петък 18:00 ч.
ПФК Локомотив 2012 Мездра - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Рюстем Джемил Карагарен
АС: Николай Неделчев Чакъров Васил Младенов Петров
4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Иван Стоянчев Алексиев

21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Пирин 2002 - ФК Септември
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС: Димитър Добромиров Димитров Любин Живков Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Алексей Иванов Николов

21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Спартак Плевен
ГС: Вангел Борисов Вангелов
АС: Петър Димчев Стойчевски Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Никола Стаматов Стаматов

21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Банско 1951 АД - ПФК Литекс АД II
ГС: Мустафа Севди Шефкет
АС: Румен Емилов Иванов Атанас Иванов Делчев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Николай Рангелов Рангелов

21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Оборище Панагюрище - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Таско Цанчев Тасков
АС: Валентин Желев Добрев Николай Петров Стайков
4-ТИ: Георги Милков Андреев
СН: Милко Петков Николов

21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Созопол
ГС: Петър Григоров Григоров
АС: Иван Захариев Вълчев Владимир Стоянов Чешмеджиев
4-ТИ: Румен Красимиров Христов
СН: Ивайло Серьожев Лазараов

21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово 1945 - ОФК Поморие
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Иво Николаев Колев Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Павел Тихомиров Мичев
СН: Николай Ботев Рачев

21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Дунав 2010 - ФК Верея
ГС: Георги Димитров Давидов
АС: Георги Йорданов Дойнов Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Милко Илиев Георгиев
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 451

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                  Арда бие в генералната репетиция за Втора лига (видео)

                 
                
              

              

                
                  
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                  Добруджа приключи контролите с победа

                 
                
              

              

                
                  
                  Пирин с равенство в последната си контрола
                
                
                  Пирин с равенство в последната си контрола

                 
                
              

              

                
                  
                  Литекс громи Севлиево в генерална репетиция за Втора лига
                
                
                  Литекс громи Севлиево в генерална репетиция за Втора лига

                 
                
              

              

                
                  
                  Локо Сф бие в представянето на отбора за новия сезон
                
                
                  Локо Сф бие в представянето на отбора за новия сезон

                 
                
              

              

                
                  
                  Локо (ГО) приключи контролите с победа
                
                
                  Локо (ГО) приключи контролите с победа

                 
                
              

              

                
                  
                  Струмска слава гони място в "златната" среда
                
                
                  Струмска слава гони място в "златната" среда

                 
                
              

              

                
                  
                  Струмска слава громи при представянето си
                
                
                  Струмска слава громи при представянето си

                 
                
              

              

                
                  
                  Огромен наплив на деца да тренират в ЦСКА 1948, само днес се явиха 170
                
                
                  Огромен наплив на деца да тренират в ЦСКА 1948, само днес се явиха 170

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Допингът за бразилските футболисти в Лудогорец
07 юни 2018

Видяхте ли само как го гледат? Всеки, който е присъствал вчера на представянето на новия старши треньор на Лудогорец - Пауло Аутори, е забелязал блясъка в очите на Марселиньо, когато се докосна до легендарния бразилски ...









							
							
						

						
						






Палийски пред Sportal.bg: Финансови проблеми в ...
20 юли 2018

Президентът на Ботев (Пд) Ангел Палийски коментира пред Sportal.bg ситуацията при "канарчетата" преди началото на сезона в Първа лига.  "Жълто-черните" приемат Левски в събота на "Коматево", с желанието и  нагласата да ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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