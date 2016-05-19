Съдийски назначения за мачовете от 29-ия кръг на "Б" група

Съдийски назначения за срещите от 29-ия кръг на "Б" футболна група: 20 Май 2016 г. Петък 18:00 ч. ПФК Локомотив 2012 Мездра - ПФК Лудогорец АД II ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС: Николай Неделчев Чакъров Васил Младенов Петров 4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов СН: Иван Стоянчев Алексиев 21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч. ФК Пирин 2002 - ФК Септември ГС: Волен Валентинов Чинков АС: Димитър Добромиров Димитров Любин Живков Димитров 4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов СН: Алексей Иванов Николов 21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч. ПФК Добруджа 1919 - ПФК Спартак Плевен ГС: Вангел Борисов Вангелов АС: Петър Димчев Стойчевски Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Стефан Демирев Павлов СН: Никола Стаматов Стаматов 21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч. ПФК Банско 1951 АД - ПФК Литекс АД II ГС: Мустафа Севди Шефкет АС: Румен Емилов Иванов Атанас Иванов Делчев 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов СН: Николай Рангелов Рангелов 21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч. ФК Оборище Панагюрище - ПФК Нефтохимик 1962 АД ГС: Таско Цанчев Тасков АС: Валентин Желев Добрев Николай Петров Стайков 4-ТИ: Георги Милков Андреев СН: Милко Петков Николов 21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч. ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Созопол ГС: Петър Григоров Григоров АС: Иван Захариев Вълчев Владимир Стоянов Чешмеджиев 4-ТИ: Румен Красимиров Христов СН: Ивайло Серьожев Лазараов 21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч. ФК Ботев Гълъбово 1945 - ОФК Поморие ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС: Иво Николаев Колев Мартин Иванов Димитров 4-ТИ: Павел Тихомиров Мичев СН: Николай Ботев Рачев 21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч. ФК Дунав 2010 - ФК Верея ГС: Георги Димитров Давидов АС: Георги Йорданов Дойнов Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев СН: Милко Илиев Георгиев

Случайно или не, но само ден след появата на доста пикантните кадри от ваканцията на първата ни ракета Григор Димитров и приятелката му Никол Шерцингер в Сен Тропе, излязоха и откровени снимки от почивката на бившата му ...

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