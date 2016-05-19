Съдийски назначения за мачовете от 29-ия кръг на "Б" група

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Маша отговори задочно на Гришо
Случайно или не, но само ден след появата на доста пикантните кадри от ваканцията на първата ни ракета Григор Димитров и приятелката му Никол Шерцингер в Сен Тропе, излязоха и откровени снимки от почивката на бившата му ...Виж още
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БГ Футбол
Съдийски назначения за срещите от 29-ия кръг на "Б" футболна група:
20 Май 2016 г. Петък 18:00 ч.
ПФК Локомотив 2012 Мездра - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Рюстем Джемил Карагарен
АС: Николай Неделчев Чакъров Васил Младенов Петров
4-ТИ: Цанко Костадинов Миндалов
СН: Иван Стоянчев Алексиев
21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Пирин 2002 - ФК Септември
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС: Димитър Добромиров Димитров Любин Живков Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Алексей Иванов Николов
21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Спартак Плевен
ГС: Вангел Борисов Вангелов
АС: Петър Димчев Стойчевски Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Никола Стаматов Стаматов
21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Банско 1951 АД - ПФК Литекс АД II
ГС: Мустафа Севди Шефкет
АС: Румен Емилов Иванов Атанас Иванов Делчев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Николай Рангелов Рангелов
21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Оборище Панагюрище - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Таско Цанчев Тасков
АС: Валентин Желев Добрев Николай Петров Стайков
4-ТИ: Георги Милков Андреев
СН: Милко Петков Николов
21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Созопол
ГС: Петър Григоров Григоров
АС: Иван Захариев Вълчев Владимир Стоянов Чешмеджиев
4-ТИ: Румен Красимиров Христов
СН: Ивайло Серьожев Лазараов
21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово 1945 - ОФК Поморие
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Иво Николаев Колев Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Павел Тихомиров Мичев
СН: Николай Ботев Рачев
21 Май 2016 г. Събота 18:00 ч.
ФК Дунав 2010 - ФК Верея
ГС: Георги Димитров Давидов
АС: Георги Йорданов Дойнов Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Милко Илиев Георгиев
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