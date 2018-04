Електронни спортове Call of Duty 4 – избери обложката 31 юли 2007 | 13:50 0 0 0 0 0



Четвъртата част на COD няма да има нищо общо с преекспонираната тема - Втора световна война. Както става явно от името, действието ще се развива в „наши дни” и ще проследява конфликти от близкото минало, настоящето и бъдещето. На мултиплейърът е обърнато по-сериозно внимание и ще е подобен на този от Call of Duty 2, но в по-големи мащаби. В зависимост от конкретната мисия, играчът ще има достъп до различно оборудване. Понякога ще влиза в действието, настанен в хеликоптер Black Hawk, друг път ще управлява танк и т.н. Повечето задачи ще изискват планиране и тактическо мислене, но въпреки това ще има и мисии тип "Рамбо".



Можете да гласувате за своята обложка фаворит на



БФЕС

http://wcg.bfes.bg/

От студио Infinity Ward са решили да позволят и на обикновенните простосмъртни да участват в процеса на разработката на своя нов шутър за X-Box 360 Call of Duty 4 и то в жизнено важен етап - изборът на обложка. Предвид голямата популярност на серията, препоръчвам сериозно отношение към този избор. Все пак кой знае, може следващата година Call of Duty 4: Modern Warware да стане дисциплина на Световните Кибер Игри /WCG/ вместо Gears of War?!Четвъртата част на COD няма да има нищо общо с преекспонираната тема - Втора световна война. Както става явно от името, действието ще се развива в „наши дни” и ще проследява конфликти от близкото минало, настоящето и бъдещето. На мултиплейърът е обърнато по-сериозно внимание и ще е подобен на този от Call of Duty 2, но в по-големи мащаби. В зависимост от конкретната мисия, играчът ще има достъп до различно оборудване. Понякога ще влиза в действието, настанен в хеликоптер Black Hawk, друг път ще управлява танк и т.н. Повечето задачи ще изискват планиране и тактическо мислене, но въпреки това ще има и мисии тип "Рамбо".Можете да гласувате за своята обложка фаворит на http://www.charlieoscardelta.com/ 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 658

1