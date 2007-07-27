Програма на есенния полусезон в германската Първа Бундеслига

I КРЪГ Петък от 21,30 часа: Щутгарт 2:2 Шалке 04 Събота от 16,30 часа: Байерн (Мюнхен) 3:0 Ханза (Рощок) Байер (Леверкузен) 0:0 Енерги (Котбус) Бохум 2:2 Вердер (Бремен) Хановер 96 0:1 Хамбургер ШФ Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Херта (Берлин) Волфсбург 1:3 Арминия (Билефелд) Неделя от 18,00 часа: Нюрнберг 0:2 Карлсруе Борусия (Дортмунд) 3:1 Дуисбург II КРЪГ Петък от 21,30 часа: Карлсруе 1:2 Хановер 96 Събота от 16,30 часа: Шалке 04 4:1 Борусия (Дортмунд) Вердер (Бремен) 0:4 Байерн (Мюнхен) Херта (Берлин) 2:1 Щутгарт Арминия (Билефелд) 2:2 Айнтрахт (Франкфурт) Ханза (Рощок) 1:2 Нюрнберг Дуисбург 1:3 Волфсбург Неделя от 18,00 часа: Хамбургер ШФ 1:0 Байер (Леверкузен) Енерги (Котбус) 1:2 Бохум III КРЪГ Петък от 21,30 часа: Бохум 2:1 Хамбургер ШФ Събота от 16,30 часа: Щутгарт 0:1 Дуисбург Байерн (Мюнхен) 3:0 Хановер 96 Байер (Леверкузен) 3:0 Карлсруе Нюрнберг 0:1 Вердер (Бремен) Борусия (Дортмунд) 0:3 Енерги (Котбус) Арминия (Билефелд) 2:0 Херта (Берлин) Неделя от 18,00 часа: Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Ханза (Рощок) Волфсбург 1:1 Шалке 04 IV КРЪГ Петък от 21,30 часа: Шалке 04 - Байер (Леверкузен) Събота от 16,30 часа: Вердер (Бремен) - Айнтрахт (Франкфурт) Херта (Берлин) - Волфсбург Хановер 96 - Бохум Енерги (Котбус) - Нюрнберг Ханза (Рощок) - Борусия (Дортмунд) Дуисбург - Арминия (Билефелд) Неделя от 18,00 часа: Хамбургер ШФ - Байерн (Мюнхен) Карлсруе - Щутгарт V КРЪГ Петък от 21,30 часа: Борусия (Дортмунд) - Вердер (Бремен) Събота от 16,30 часа: Щутгарт - Енерги (Котбус) Байерн (Мюнхен) - Шалке 04 Байер (Леверкузен) - Бохум Нюрнберг - Хановер 96 Арминия (Билефелд) - Ханза (Рощок) Айнтрахт (Франкфурт) - Хамбургер ШФ Неделя от 18,00 часа: Волфсбург - Карлсруе Дуисбург - Херта (Берлин) VI КРЪГ 21 – 23 септември Шалке 04 - Арминия (Билефелд) Вердер (Бремен) - Щутгарт Хамбургер ШФ - Нюрнберг Бохум - Айнтрахт (Франкфурт) Херта (Берлин) - Борусия (Дортмунд) Хановер 96 - Байер (Леверкузен) Енерги (Котбус) - Волфсбург Карлсруе - Байерн (Мюнхен) Ханза (Рощок) - Дуисбург VII КРЪГ 25 – 26 септември Щутгарт - Бохум Байерн (Мюнхен) - Енерги (Котбус) Нюрнберг - Байер (Леверкузен) Борусия (Дортмунд) - Хамбургер ШФ Херта (Берлин) - Ханза (Рощок) Арминия (Билефелд) - Хановер 96 Айнтрахт (Франкфурт) - Карлсруе Волфсбург - Вердер (Бремен) Дуисбург - Шалке 04 VIII КРЪГ 28 – 30 септември Шалке 04 - Херта (Берлин) Вердер (Бремен) - Арминия (Билефелд) Байер (Леверкузен) - Байерн (Мюнхен) Хамбургер ШФ - Волфсбург Бохум - Нюрнберг Хановер 96 - Дуисбург Енерги (Котбус) - Айнтрахт (Франкфурт) Карлсруе - Борусия (Дортмунд) Ханза (Рощок) - Щутгарт IX КРЪГ 5 – 7 октомври Щутгарт - Хановер 96 Шалке 04 - Карлсруе Байерн (Мюнхен) - Нюрнберг Борусия (Дортмунд) - Бохум Херта (Берлин) - Енерги (Котбус) Арминия (Билефелд) - Хамбургер ШФ Айнтрахт (Франкфурт) - Байер (Леверкузен) Волфсбург - Ханза (Рощок) Дуисбург - Вердер (Бремен) X КРЪГ 19 – 21 октомври Вердер (Бремен) - Херта (Берлин) Байер (Леверкузен) - Борусия (Дортмунд) Нюрнберг - Айнтрахт (Франкфурт) Хамбургер ШФ - Щутгарт Бохум - Байерн (Мюнхен) Хановер 96 - Волфсбург Енерги (Котбус) - Дуисбург Карлсруе - Арминия (Билефелд) Ханза (Рощок) - Шалке 04 XI КРЪГ 26 – 28 октомври Щутгарт - Байер (Леверкузен) Шалке 04 - Вердер (Бремен) Борусия (Дортмунд) - Байерн (Мюнхен) Херта (Берлин) - Бохум Арминия (Билефелд) - Енерги (Котбус) Айнтрахт (Франкфурт) - Хановер 96 Волфсбург - Нюрнберг Ханза (Рощок) - Карлсруе Дуисбург - Хамбургер ШФ XII КРЪГ 2 – 4 ноември Вердер (Бремен) - Ханза (Рощок) Байерн (Мюнхен) - Айнтрахт (Франкфурт) Байер (Леверкузен) - Арминия (Билефелд) Нюрнберг - Щутгарт Хамбургер ШФ - Херта (Берлин) Бохум - Волфсбург Хановер 96 - Борусия (Дортмунд) Енерги (Котбус) - Шалке 04 Карлсруе - Дуисбург XIII КРЪГ 9 – 11 ноември Щутгарт - Байерн (Мюнхен) Шалке 04 - Хамбургер ШФ Вердер (Бремен) - Карлсруе Борусия (Дортмунд) - Айнтрахт (Франкфурт) Херта (Берлин) - Хановер 96 Арминия (Билефелд) - Нюрнберг Волфсбург - Байер (Леверкузен) Ханза (Рощок) - Енерги (Котбус) Дуисбург - Бохум XIV КРЪГ 23 – 25 ноември Байерн (Мюнхен) - Волфсбург Байер (Леверкузен) - Дуисбург Нюрнберг - Борусия (Дортмунд) Хамбургер ШФ - Ханза (Рощок) Бохум - Арминия (Билефелд) Хановер 96 - Шалке 04 Енерги (Котбус) - Вердер (Бремен) Айнтрахт (Франкфурт) - Щутгарт Карлсруе - Херта (Берлин) XV КРЪГ 30 октомври – 2 декември Щутгарт - Борусия (Дортмунд) Шалке 04 - Бохум Вердер (Бремен) - Хамбургер ШФ Херта (Берлин) - Байер (Леверкузен) Арминия (Билефелд) - Байерн (Мюнхен) Енерги (Котбус) - Карлсруе Волфсбург - Айнтрахт (Франкфурт) Ханза (Рощок) - Хановер 96 Дуисбург - Нюрнберг XVI КРЪГ

Боксьорът Тервел Пулев няма търпение да прегърне втория си син. Бронзовият медалист от олимпийските игри в Лондон-2012 сподели във "Фейсбук" снимка с порасналото коремче на половинката си Диана Ненова, а той и синът им ...

Левски | Литекс | "А" Група | "Б" Групи | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Класиране

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Fans on Facebook Video on Youtube Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

