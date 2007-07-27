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Боксьорът Тервел Пулев няма търпение да прегърне втория си син. Бронзовият медалист от олимпийските игри в Лондон-2012 сподели във "Фейсбук" снимка с порасналото коремче на половинката си Диана Ненова, а той и синът им ...

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Футболни програми

Програма на есенния полусезон в германската Първа Бундеслига

27 юли 2007 | 14:43
Програма на есенния полусезон в германската Първа Бундеслига

I КРЪГ

Петък от 21,30 часа:
Щутгарт 2:2 Шалке 04

Събота от 16,30 часа:
Байерн (Мюнхен) 3:0 Ханза (Рощок)
Байер (Леверкузен) 0:0 Енерги (Котбус)
Бохум 2:2 Вердер (Бремен)
Хановер 96 0:1 Хамбургер ШФ
Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Херта (Берлин)
Волфсбург 1:3 Арминия (Билефелд)

Неделя от 18,00 часа:
Нюрнберг 0:2 Карлсруе
Борусия (Дортмунд) 3:1 Дуисбург


II КРЪГ

Петък от 21,30 часа:
Карлсруе 1:2 Хановер 96

Събота от 16,30 часа:
Шалке 04 4:1 Борусия (Дортмунд)
Вердер (Бремен) 0:4 Байерн (Мюнхен)
Херта (Берлин) 2:1 Щутгарт
Арминия (Билефелд) 2:2 Айнтрахт (Франкфурт)
Ханза (Рощок) 1:2 Нюрнберг
Дуисбург 1:3 Волфсбург

Неделя от 18,00 часа:
Хамбургер ШФ 1:0 Байер (Леверкузен)
Енерги (Котбус) 1:2 Бохум

III КРЪГ

Петък от 21,30 часа:
Бохум 2:1 Хамбургер ШФ

Събота от 16,30 часа:
Щутгарт 0:1 Дуисбург
Байерн (Мюнхен) 3:0 Хановер 96
Байер (Леверкузен) 3:0 Карлсруе
Нюрнберг 0:1 Вердер (Бремен)
Борусия (Дортмунд) 0:3 Енерги (Котбус)
Арминия (Билефелд) 2:0 Херта (Берлин)

Неделя от 18,00 часа:
Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Ханза (Рощок)
Волфсбург 1:1 Шалке 04

IV КРЪГ

Петък от 21,30 часа:
Шалке 04 - Байер (Леверкузен)

Събота от 16,30 часа:
Вердер (Бремен) - Айнтрахт (Франкфурт)
Херта (Берлин) - Волфсбург
Хановер 96 - Бохум
Енерги (Котбус) - Нюрнберг
Ханза (Рощок) - Борусия (Дортмунд)
Дуисбург - Арминия (Билефелд)

Неделя от 18,00 часа:
Хамбургер ШФ - Байерн (Мюнхен)
Карлсруе - Щутгарт

V КРЪГ

Петък от 21,30 часа:
Борусия (Дортмунд) - Вердер (Бремен)

Събота от 16,30 часа:
Щутгарт - Енерги (Котбус)
Байерн (Мюнхен) - Шалке 04
Байер (Леверкузен) - Бохум
Нюрнберг - Хановер 96
Арминия (Билефелд) - Ханза (Рощок)
Айнтрахт (Франкфурт) - Хамбургер ШФ

Неделя от 18,00 часа:
Волфсбург - Карлсруе
Дуисбург - Херта (Берлин)

VI КРЪГ

21 – 23 септември

Шалке 04 - Арминия (Билефелд)
Вердер (Бремен) - Щутгарт
Хамбургер ШФ - Нюрнберг
Бохум - Айнтрахт (Франкфурт)
Херта (Берлин) - Борусия (Дортмунд)
Хановер 96 - Байер (Леверкузен)
Енерги (Котбус) - Волфсбург
Карлсруе - Байерн (Мюнхен)
Ханза (Рощок) - Дуисбург

VII КРЪГ

25 – 26 септември

Щутгарт - Бохум
Байерн (Мюнхен) - Енерги (Котбус)
Нюрнберг - Байер (Леверкузен)
Борусия (Дортмунд) - Хамбургер ШФ
Херта (Берлин) - Ханза (Рощок)
Арминия (Билефелд) - Хановер 96
Айнтрахт (Франкфурт) - Карлсруе
Волфсбург - Вердер (Бремен)
Дуисбург - Шалке 04

VIII КРЪГ

28 – 30 септември

Шалке 04 - Херта (Берлин)
Вердер (Бремен) - Арминия (Билефелд)
Байер (Леверкузен) - Байерн (Мюнхен)
Хамбургер ШФ - Волфсбург
Бохум - Нюрнберг
Хановер 96 - Дуисбург
Енерги (Котбус) - Айнтрахт (Франкфурт)
Карлсруе - Борусия (Дортмунд)
Ханза (Рощок) - Щутгарт

IX КРЪГ

5 – 7 октомври

Щутгарт - Хановер 96
Шалке 04 - Карлсруе
Байерн (Мюнхен) - Нюрнберг
Борусия (Дортмунд) - Бохум
Херта (Берлин) - Енерги (Котбус)
Арминия (Билефелд) - Хамбургер ШФ
Айнтрахт (Франкфурт) - Байер (Леверкузен)
Волфсбург - Ханза (Рощок)
Дуисбург - Вердер (Бремен)

X КРЪГ

19 – 21 октомври

Вердер (Бремен) - Херта (Берлин)
Байер (Леверкузен) - Борусия (Дортмунд)
Нюрнберг - Айнтрахт (Франкфурт)
Хамбургер ШФ - Щутгарт
Бохум - Байерн (Мюнхен)
Хановер 96 - Волфсбург
Енерги (Котбус) - Дуисбург
Карлсруе - Арминия (Билефелд)
Ханза (Рощок) - Шалке 04

XI КРЪГ

26 – 28 октомври

Щутгарт - Байер (Леверкузен)
Шалке 04 - Вердер (Бремен)
Борусия (Дортмунд) - Байерн (Мюнхен)
Херта (Берлин) - Бохум
Арминия (Билефелд) - Енерги (Котбус)
Айнтрахт (Франкфурт) - Хановер 96
Волфсбург - Нюрнберг
Ханза (Рощок) - Карлсруе
Дуисбург - Хамбургер ШФ

XII КРЪГ

2 – 4 ноември

Вердер (Бремен) - Ханза (Рощок)
Байерн (Мюнхен) - Айнтрахт (Франкфурт)
Байер (Леверкузен) - Арминия (Билефелд)
Нюрнберг - Щутгарт
Хамбургер ШФ - Херта (Берлин)
Бохум - Волфсбург
Хановер 96 - Борусия (Дортмунд)
Енерги (Котбус) - Шалке 04
Карлсруе - Дуисбург

XIII КРЪГ

9 – 11 ноември

Щутгарт - Байерн (Мюнхен)
Шалке 04 - Хамбургер ШФ
Вердер (Бремен) - Карлсруе
Борусия (Дортмунд) - Айнтрахт (Франкфурт)
Херта (Берлин) - Хановер 96
Арминия (Билефелд) - Нюрнберг
Волфсбург - Байер (Леверкузен)
Ханза (Рощок) - Енерги (Котбус)
Дуисбург - Бохум

XIV КРЪГ

23 – 25 ноември

Байерн (Мюнхен) - Волфсбург
Байер (Леверкузен) - Дуисбург
Нюрнберг - Борусия (Дортмунд)
Хамбургер ШФ - Ханза (Рощок)
Бохум - Арминия (Билефелд)
Хановер 96 - Шалке 04
Енерги (Котбус) - Вердер (Бремен)
Айнтрахт (Франкфурт) - Щутгарт
Карлсруе - Херта (Берлин)

XV КРЪГ

30 октомври – 2 декември

Щутгарт - Борусия (Дортмунд)
Шалке 04 - Бохум
Вердер (Бремен) - Хамбургер ШФ
Херта (Берлин) - Байер (Леверкузен)
Арминия (Билефелд) - Байерн (Мюнхен)
Енерги (Котбус) - Карлсруе
Волфсбург - Айнтрахт (Франкфурт)
Ханза (Рощок) - Хановер 96
Дуисбург - Нюрнберг

XVI КРЪГ

7 – 9 декември

Щутгарт - Волфсбург
Байерн (Мюнхен) - Дуисбург
Байер (Леверкузен) - Ханза (Рощок)
Нюрнберг - Херта (Берлин)
Хамбургер ШФ - Енерги (Котбус)
Бохум - Карлсруе
Борусия (Дортмунд) - Арминия (Билефелд)
Хановер 96 - Вердер (Бремен)
Айнтрахт (Франкфурт) - Шалке 04

XVII КРЪГ

14 – 16 декември

Шалке 04 - Нюрнберг
Вердер (Бремен) - Байер (Леверкузен)
Херта (Берлин) - Байерн (Мюнхен)
Арминия (Билефелд) - Щутгарт
Енерги (Котбус) - Хановер 96
Волфсбург - Борусия (Дортмунд)
Карлсруе - Хамбургер ШФ
Ханза (Рощок) - Бохум
Дуисбург - Айнтрахт (Франкфурт)

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Спортни новини		 Прочетена 786

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