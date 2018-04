Електронни спортове Пуснаха бонус пакет на Guild Wars: Eye of the North 27 юли 2007 | 13:42 0 0 0 0 0



Ето какво включва той:

Достъп до онлайн събитието “Sneak Peek Weekend”, което ще се проведе между 24–26 август 2007. В рамките на този уикенд всеки с предварителна поръчка ще има възможност да играе Eye of the North преди останалите. Всичко постигнато в този период, включително намерени предмети, натрупан опит, Герои и плячка, ще бъде отново достъпно след като играта излезе на 31 август.

• Три ексклузивни оръжия, подходящи както за вас, така и за всеки произволен Герой от света на Eye of the North:

o Glacial Blade – страхотен меч, изкован лично от Norn of the Shiverpeaks.

o Hourglass Staff – магически жезъл, изработен от най-добрите занаятчии в Asuran.

o Darksteel Longbow – уникален лък, използван от най-могъщия Charr Stalker в света на играта.

• Специален "Trilogy Trial" ключ, даващ свободен достъп до трите предходни игри от поредицата до момента - Guild Wars, Guild Wars Factions и Guild Wars Nightfall. Ключът е с валидност 14 дни от датата на активиране и гарантира 10 часа безплатен геймплей в произволна игра от серията.



