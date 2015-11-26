Никола Попов ще ръководи столичното дерби Левски - Славия

Съдийски назначения за срещите от 17-ия кръг на "А" ПФГ: 27 ноември 2015 г. Петък 17:30 ч. ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Берое ЕАД ГС: Николай Йорданов Колев АС: Веселин Мишев Добриянов Пламен Георгиев Георгиев 4-ти: Пламен Хинков Хинков ДАС: Станислав Тошев Ставров Валентин Станчев Железов СН: Димитър Панайотов Костов 28 ноември 2015 г. Събота 14:00 ч. ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Черно море ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС: Станимир Илков Илков Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Стефан Димитров Димитров ДАС: Стефан Демирев Павлов Валентин Георгиев Станчев СН: Мартин Живков Богдев 28 ноември 2015 г. Събота 16:30 ч. ПФК Литекс Ловеч АД - ПФК Ботев АД ГС: Георги Василев Йорданов АС: Илиян Петров Капарашев Даниел Милков Ников 4-ти: Георги Спасов Славов ДАС: Драгомир Димитров Драганов Радослав Тодоров Станев СН: Светослав Петров Славов 29 ноември 2015 г. Неделя 14:15 ч. Монтана - ОФК Пирин ЕООД ГС: Таско Цанчев Тасков АС: Николай Петров Стайков Младен Маринчев Маринов 4-ТИ: Иво Величков Боев ДАС: Ангел Любенов Ангелов Георги Владимиров Игнатов СН: Евгени Тодоров Геров 29 ноември 2015 г. Неделя 17:45 ч. ПФК Левски АД - ПФК Славия АД ГС: Никола Антонов Попов АС: Иво Николаев Колев Драган Кирилов Стойков 4-ти: Мирослав Максимов Иванов ДАС: Георги Кънчев Димитров Стефан Апостолов Апостолов СН: Любчо Славчев Иванов

Половинката на Валери Божинов - Биляна Дол, продължава да изкушава по бельо. В последната седмица красивата сръбкиня показа в “Инстаграм” серия от снимки, в които позира разсъблечена. Първо по бански край ...

Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Fans on Facebook Video on Youtube Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

