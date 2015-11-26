Никола Попов ще ръководи столичното дерби Левски - Славия

|
|
›› Анкета
›› Булевард
Биляна Дол продължава да съблазнява по бельо (снимки)
Половинката на Валери Божинов - Биляна Дол, продължава да изкушава по бельо. В последната седмица красивата сръбкиня показа в “Инстаграм” серия от снимки, в които позира разсъблечена. Първо по бански край ...Виж още
|
БГ Футбол
Съдийски назначения за срещите от 17-ия кръг на "А" ПФГ:
27 ноември 2015 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС: Веселин Мишев Добриянов Пламен Георгиев Георгиев
4-ти: Пламен Хинков Хинков
ДАС: Станислав Тошев Ставров Валентин Станчев Железов
СН: Димитър Панайотов Костов
28 ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Станимир Илков Илков Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Стефан Димитров Димитров
ДАС: Стефан Демирев Павлов Валентин Георгиев Станчев
СН: Мартин Живков Богдев
28 ноември 2015 г. Събота 16:30 ч.
ПФК Литекс Ловеч АД - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Василев Йорданов
АС: Илиян Петров Капарашев Даниел Милков Ников
4-ти: Георги Спасов Славов
ДАС: Драгомир Димитров Драганов Радослав Тодоров Станев
СН: Светослав Петров Славов
29 ноември 2015 г. Неделя 14:15 ч.
Монтана - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Таско Цанчев Тасков
АС: Николай Петров Стайков Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Иво Величков Боев
ДАС: Ангел Любенов Ангелов Георги Владимиров Игнатов
СН: Евгени Тодоров Геров
29 ноември 2015 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Славия АД
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Иво Николаев Колев Драган Кирилов Стойков
4-ти: Мирослав Максимов Иванов
ДАС: Георги Кънчев Димитров Стефан Апостолов Апостолов
СН: Любчо Славчев Иванов
|
›› БГ Футбол
›› Live Scores
Няма мачове днес.
›› Първа лига
|
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
(Гост) 1
отговор
Nikola Popov shte izpalni ma tati porachkata I chicho Venci shte si trae, vse pak ot edno cukalo cocat-BFS Рейтинг: 0 1