Никола Попов ще ръководи столичното дерби Левски - Славия

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Половинката на Валери Божинов - Биляна Дол, продължава да изкушава по бельо. В последната седмица красивата сръбкиня показа в “Инстаграм” серия от снимки, в които позира разсъблечена. Първо по бански край ...

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БГ Футбол

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26 ноември 2015 | 11:54
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Съдийски назначения за срещите от 17-ия кръг на "А" ПФГ:

27 ноември 2015 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Николай Йорданов Колев
АС: Веселин Мишев Добриянов Пламен Георгиев Георгиев
4-ти: Пламен Хинков Хинков
ДАС: Станислав Тошев Ставров Валентин Станчев Железов
СН: Димитър Панайотов Костов

28 ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Черно море
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Станимир Илков Илков Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Стефан Димитров Димитров
ДАС: Стефан Демирев Павлов Валентин Георгиев Станчев
СН: Мартин Живков Богдев

28 ноември 2015 г. Събота 16:30 ч.
ПФК Литекс Ловеч АД - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Василев Йорданов
АС: Илиян Петров Капарашев Даниел Милков Ников
4-ти: Георги Спасов Славов
ДАС: Драгомир Димитров Драганов Радослав Тодоров Станев
СН: Светослав Петров Славов

29 ноември 2015 г. Неделя 14:15 ч.
Монтана - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Таско Цанчев Тасков
АС: Николай Петров Стайков Младен Маринчев Маринов
4-ТИ: Иво Величков Боев
ДАС: Ангел Любенов Ангелов Георги Владимиров Игнатов
СН: Евгени Тодоров Геров

29 ноември 2015 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Славия АД
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Иво Николаев Колев Драган Кирилов Стойков
4-ти: Мирослав Максимов Иванов
ДАС: Георги Кънчев Димитров Стефан Апостолов Апостолов
СН: Любчо Славчев Иванов
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 435

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shrek
(Гост) 1
отговор
26 ноември 2015 | 13:16

Nikola Popov shte izpalni ma tati porachkata I chicho Venci shte si trae, vse pak ot edno cukalo cocat-BFS Рейтинг: 0 1 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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