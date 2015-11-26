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Биляна Дол продължава да съблазнява по бельо (снимки)

Половинката на Валери Божинов - Биляна Дол, продължава да изкушава по бельо. В последната седмица красивата сръбкиня показа в “Инстаграм” серия от снимки, в които позира разсъблечена. Първо по бански край ...

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БГ Футбол

Съдийски назначения за 16-ия кръг в "Б" група

26 ноември 2015 | 11:54
Съдийски назначения за 16-ия кръг в &quot;Б&quot; група
Съдийски назначения за срещите от 16-ия кръг на "Б" ПФГ:

28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Септември - ФК Верея
ГС: Димитър Цолов Буров
АС: Ивайло Милчов Милков Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Тихомир Асенов Алексов
СН: Иван Богданов Кюркчиев

28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Пирин 2002 - ПФК Спартак Плевен
ГС: Владимир Симов Моллов
АС: Радослав Боянов Фисински Атанас Иванов Делчев
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Георги Стефанов Кордев

28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Павел Тихомиров Мичев
АС: Никифор Деянов Велков Енчо Христов Енчев
4-ти: Димитър Иванов Желязков
СН: Тодор Иванов Муткуров

28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Локомотив 2012 Мездра - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Ивелин Венциславов Занев
АС: Мирослав Пламенов Марков Християн Йорданов Ганев
4-ТИ: Георги Милков Андреев
СН: Николай Георгиев Нанев

28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Банско 1951 АД - ФК Созопол
ГС: Георги Милков Гинчев
АС: Здравко Веселинов Николов Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Любен Иванов Трайков

28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Оборище Панагюрище - ОФК Поморие
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС: Атанас Петров Бозев Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Христо Тенев Недялков

28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС: Валентин Желев Добрев Борислав Георгиев Митрев
4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов
СН: Йордан Иларионов Дурчев

29 Ноември 2015 г. Неделя 14:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Литекс АД II
ГС: Александър Костадинов Костадинов
АС: Драгомир Руменов Милев Мартин Венциславов Никифоров
4-ТИ: Михаил Красимиров Парушев
СН: Борис Димитров Борисов

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                  Заработи новото табло на стадион "Локомотив" в "Надежда"

                 
                
              

              

                
                  
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                  Скандал в Локо (ГО), двама напуснаха преди мача с Локо (София)

                 
                
              

              

                
                  
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                  Атанас Илиев измъкна Монтана срещу Созопол

                 
                
              

              

                
                  
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                  Нефтохимик обърка плановете на Литекс

                 
                
              

              

                
                  
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                  Оборище пречупи Ботев (Гълъбово)

                 
                
              

              

                
                  
                  Без попадения в битката между Несебър и Струмска слава
                
                
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Пазете Стамен Белчев!
30 април 2018

Настъпи време за оправдания. Няма нищо по-лесно от това ЦСКА-София да намери изкупителна жертва в лицето на Стамен Белчев за шумния провал на “червените”. Сега всички се нахвърлят върху треньора. Колко ...









							
							
						

						
						






Камата: Аз съм само една малка частица от ...
27 април 2018

ЦСКА-София се подготвя за празник. Следващата събота легенди от всички над 40 вида спорт ще застанат под знамето на ЦСКА. Да разкажат някоя история, да си припомнят славното минало и да начертаят плановете за светло ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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