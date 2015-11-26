Съдийски назначения за 16-ия кръг в "Б" група

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Биляна Дол продължава да съблазнява по бельо (снимки)
Половинката на Валери Божинов - Биляна Дол, продължава да изкушава по бельо. В последната седмица красивата сръбкиня показа в “Инстаграм” серия от снимки, в които позира разсъблечена. Първо по бански край ...Виж още
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БГ Футбол
Съдийски назначения за срещите от 16-ия кръг на "Б" ПФГ:
28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Септември - ФК Верея
ГС: Димитър Цолов Буров
АС: Ивайло Милчов Милков Димитър Добромиров Димитров
4-ти: Тихомир Асенов Алексов
СН: Иван Богданов Кюркчиев
28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Пирин 2002 - ПФК Спартак Плевен
ГС: Владимир Симов Моллов
АС: Радослав Боянов Фисински Атанас Иванов Делчев
4-ти: Мустафа Севди Шефкет
СН: Георги Стефанов Кордев
28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Павел Тихомиров Мичев
АС: Никифор Деянов Велков Енчо Христов Енчев
4-ти: Димитър Иванов Желязков
СН: Тодор Иванов Муткуров
28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Локомотив 2012 Мездра - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Ивелин Венциславов Занев
АС: Мирослав Пламенов Марков Християн Йорданов Ганев
4-ТИ: Георги Милков Андреев
СН: Николай Георгиев Нанев
28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ПФК Банско 1951 АД - ФК Созопол
ГС: Георги Милков Гинчев
АС: Здравко Веселинов Николов Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Любен Иванов Трайков
28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Оборище Панагюрище - ОФК Поморие
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС: Атанас Петров Бозев Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Христо Тенев Недялков
28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС: Валентин Желев Добрев Борислав Георгиев Митрев
4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
29 Ноември 2015 г. Неделя 14:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Литекс АД II
ГС: Александър Костадинов Костадинов
АС: Драгомир Руменов Милев Мартин Венциславов Никифоров
4-ТИ: Михаил Красимиров Парушев
СН: Борис Димитров Борисов
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