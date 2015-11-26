Съдийски назначения за 16-ия кръг в "Б" група

Съдийски назначения за срещите от 16-ия кръг на "Б" ПФГ: 28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч. ФК Септември - ФК Верея ГС: Димитър Цолов Буров АС: Ивайло Милчов Милков Димитър Добромиров Димитров 4-ти: Тихомир Асенов Алексов СН: Иван Богданов Кюркчиев 28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч. ФК Пирин 2002 - ПФК Спартак Плевен ГС: Владимир Симов Моллов АС: Радослав Боянов Фисински Атанас Иванов Делчев 4-ти: Мустафа Севди Шефкет СН: Георги Стефанов Кордев 28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч. ФК Дунав 2010 - ПФК Лудогорец АД II ГС: Павел Тихомиров Мичев АС: Никифор Деянов Велков Енчо Христов Енчев 4-ти: Димитър Иванов Желязков СН: Тодор Иванов Муткуров 28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч. ПФК Локомотив 2012 Мездра - ПФК Нефтохимик 1962 АД ГС: Ивелин Венциславов Занев АС: Мирослав Пламенов Марков Християн Йорданов Ганев 4-ТИ: Георги Милков Андреев СН: Николай Георгиев Нанев 28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч. ПФК Банско 1951 АД - ФК Созопол ГС: Георги Милков Гинчев АС: Здравко Веселинов Николов Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов СН: Любен Иванов Трайков 28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч. ФК Оборище Панагюрище - ОФК Поморие ГС: Владимир Вълков Вълков АС: Атанас Петров Бозев Цветан Гошов Горанов 4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен СН: Христо Тенев Недялков 28 Ноември 2015 г. Събота 14:00 ч. ФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Ботев Гълъбово 1945 ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС: Валентин Желев Добрев Борислав Георгиев Митрев 4-ТИ: Никола Илиянов Атанасов СН: Йордан Иларионов Дурчев 29 Ноември 2015 г. Неделя 14:00 ч. ПФК Добруджа 1919 - ПФК Литекс АД II ГС: Александър Костадинов Костадинов АС: Драгомир Руменов Милев Мартин Венциславов Никифоров 4-ТИ: Михаил Красимиров Парушев СН: Борис Димитров Борисов

Половинката на Валери Божинов - Биляна Дол, продължава да изкушава по бельо. В последната седмица красивата сръбкиня показа в “Инстаграм” серия от снимки, в които позира разсъблечена. Първо по бански край ...

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