Авто Мания Opel Corsa предлага пълно инфоразвлекателно оборудване 25 ноември 2015 | 17:35 - Обновена 0 0 0 2 0 Oтлична комуникационна свързаност и развлечения на борда благодарение на свръхмодерните системи IntelliLink – Opel представя познатите от Insignia и от новата Astra системи и в малкия автомобилен клас. Бестселърът Corsa вече се предлага с последното поколение на инфоразвлекателните системи IntelliLink, които отбелязаха своя пазарен дебют в новата Astra само преди няколко седмици, добавени са и нови цветове. Системата R4.0 IntelliLink, която лесно и безпроблемно интегрира функциите на смартфоните чрез Android Auto и Apple CarPlay, се предлага на допълнителна цена над тази на обикновената система от само 420 лева (препоръчана от производителя цена с включен ДДС на пазара в България). Тя е съвместима с устройства, използващи операционна система Android 5.0 Lollipop и Apple iOS 7.1 (от iPhone 5). Наред с това, системата Opel OnStar се грижи за осигуряването на стабилна и бърза интернет връзка в автомобила. Със своята специална антена системата за персонална комуникация и мобилни услуги превръща Corsa в модерна Wi-Fi точка за достъп с бърза 4G/LTE мобилна връзка. Освен това, многобройните допълнителни услуги се грижат за осигуряването на още по-спокойно и безопасно шофиране. Скоро марката Opel ще предложи и още едно навигационно решение наред с Apple Maps и Google Maps под формата на портативното навигационно устройство TomTom GO 40, което може да се интегрира в системата. Индивидуалност, бързина, лекота на използване - системата R4.0 IntelliLink с интеграция на смартфон функции Системата R4.0 IntelliLink предлага не само забележителния с качеството на своята картина 7-инчов цветен сензорен екран, USB и Bluetooth® връзки за възпроизвеждане на поточно аудио и разглеждане на изображения и снимки, видеоклипове и филми, както и провеждане на телефонни разговори чрез хендсфрий модула – последното поколение инфоразвлекателна система, което вече се предлага и при Corsa, е съвместима също и с Apple CarPlay и Android Auto. Благодарение на това тя прави достъпни в автомобила личните смартфон приложения на всеки от пътуващите в Corsa. Инфоразвлекателната технология на Opel веднага разпознава свързването на iPhone или на смартфон с Android чрез USB със системата R4.0 IntelliLink. В момента, в който се осъществи връзка, интерфейсът на смартфона се адаптира и изобразява ясно и точно на 7-инчовия сензорен екран на системата. Едновременно с това, смартфонът преминава в режим на зареждане. Всяка от инфоразвлекателните системи залага на интеграцията на удобствата и възможностите, които потребителите ценят най-много в своите смартфони. Apple CarPlay интегрира функциите на iPhone, които бихте искали да имате под ръка по време на шофиране и ги изобразява на екрана на системата по максимално ясен и лесен за употреба начин. Tова позволява на водача да провежда телефонни разговори, да изпраща и да получава съобщения и да слуша музика само с едно докосване на сензорния екран или с гласова команда чрез Siri. Пълен списък на тези приложения може да бъде открит в интернет на адрес apple.com/ios/carplay. Android Auto на свой ред е изграден около приложения като Google Maps, Google Now и възможността да се подават гласови команди в Google, както и за използване на растящата екосистема от приложения за възпроизвеждане на аудиофайлове и размяна на съобщения. Пълен списък от поддържаните приложения може да се открие в интернет на адрес android.com/auto. Голямото предимство в използването на навигационните приложения Google Map или Apple Maps е в това, че водачът винаги има на свое разположение най-новите и актуални версии на навигационните карти, тъй като обновяването на информацията се осигурява от съответния доставчик и се съхранява в телефона. Освен това, базираните на смартфони навигационни системи показват натовареността на пътното движение в реално време заедно с многобройни обекти от специален интерес (POI) – включително пълни адреси, работно време, разстояния и транспортни връзки. Увеличаването на мащаба на картовото изображение при Android Auto е също толкова просто, колкото и при смартфоните – достатъчно е едно докосване до екрана и съответния жест с два пръста. Друго предимство на системата проличава при получаване на текстови съобщения от приложения като WhatsApp и Skype – те се изобразяват като „pop up” на екрана на IntelliLink (без текста) и се прочитат на глас от системата. Opel предлага и допълнителна възможност за навигация под формата на портативната система TomTom GO 40, която е на разположение при дилърите на марката. Цветният 4.3-инчов сензорен дисплей може да се закрепи стабилно и безопасно на арматурното табло чрез стойката FlexDock®. Устройството се зарежда автоматично по време на употреба, тъй като е интегрирано в автомобила. Системата на TomTom се предлага заедно с навигационни карти на 45 европейски държави, 3D изображения и подбрани обекти от специален интерес (POI). Освен това при свързан към системата смартфон, информацията за пътната обстановка се показва на екрана в реално време. По този начин системата се очертава като привлекателна опция за фирмени автомобили и големи автомобилни паркове. Стабилна и безплатна връзка с интернет – всичко е под контрол с Opel OnStar Opel OnStar, който на първоначално се предлага в 13 Западноевропейски страни, има грижата за осигуряването на стабилна мобилна интернет връзка във и в директна близост до автомобила. Вградената мобилна архитектура от четвърто поколение 4G/LTE превръща Corsa в мощна Wi-Fi точка за достъп. Специалната външна антена дава възможност за осигуряване на най-добрата връзка с интернет за до седем устройства в автомобила, дори и при пътуване в чужбина. Не се изискват никакви допълнителни такси за роуминг. Използването на Wi-Fi точката за достъп е безплатно в рамките на първите 12 месеца след регистрацията. Необходимият за целта хардуер се предлага на цена от 490 евро (серийно при нива на изпълнение INNOVATION и OPC). В допълнение системата за персонална комуникация и мобилни услуги прави шофирането още по-комфортно и безопасно само с натискането на един бутон. Сред пълната гама услуги на системата е автоматичното повикване при катастрофа, 24-часовите пътна помощ и помощ при откраднат автомобил, функцията за дистанционна диагностика на автомобила и редица други възможности и удобства. Приложението за смартфони MyOpel е още едно голямо предимство, което дава възможност на потребителите на Opel OnStar да поискат помощ, когато са извън автомобила – за неговото дистанционно откючване или заключване, за достъп до важни данни за автомобила и много други. 0 0 0 2 0

1