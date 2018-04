Моторни спортове Федерацията по мотоциклетизъм с благороден жест преди Night of the Jumps 2015 25 ноември 2015 | 15:00 - Обновена 0 0 0 0 0



Световният шампион за 2015 г. ще бъде определен в София на 12 декември от 18.00 часа, като билетите са в продажба в мрежата на eventim.bg и партньорската им мрежа. За пореден път Българска федерация по мотоциклетизъм прояви благородство и показа социална активност към деца, лишени от родителски грижи. Днес бяха дарени 50 входни билета за Night of the Jumps (Вечерта на скоковете), което е финален кръг на Световния шампионат по мотокрос фрийстайл. Поканите бяха връчени лично от председателя на организационния комитет за Гран При България Румен Петков на представителя от спортната федерация за деца лишени от родителски грижи Стефан Йорданов, който обеща, че по време на коледния турнир, организиран от тях в началото на декември, децата показали най-постоянно присъствие и добри спортни резултати през годината, ще могат да наблюдават безплатно супер шоуто в „Арена Армеец“.Десет билета получи и Славка Германова от Дома „Иван Вазов“ в София. „Това, което правим, за тези деца, е изцяло благороден жест към тях и работата ни с тези хора ще продължи и за в бъдеще. Освен че всичките деца ще гледат от идеални места „Нощта на скоковете“, те ще имат и уникалната възможност да влязат в мотобоксовете на отборите, да видят техните машини и да се снимат с елита на фрийстайла в света“, сподели Румен Петков.Световният шампион за 2015 г. ще бъде определен в София на 12 декември от 18.00 часа, като билетите са в продажба в мрежата на eventim.bg и партньорската им мрежа.

