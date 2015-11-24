Барселона FC Barcelona

Депортиво Ла Коруня 2:4 Барселона

последен:
29.04.2018

Барселона - Реал Мадрид

следващ:
06.05.2018

създаване: 1899г.
стадион: Камп Ноу
президент: Джосеп Мария Бартомеу
треньор: Ернесто Валверде
web: Барселона

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Кой ще изпусне Шампионската лига?
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Франция

Изберете идеалните 11 на УЕФА за 2015 г.

24 ноември 2015 | 17:07 - Обновена
Изберете идеалните 11 на УЕФА за 2015 г.
Първенецът в Шампионската лига Барселона е с най-много номинирани футболисти в анкетата за идеалния състав на УЕФА за отбор на 2015 г. Цели осем играчи на каталунците са селектирани от uefa.com, като следващият с най-много е финалистът в надпреварата Ювентус с шестима и Байерн (Мюнхен) с петима. Тези от Реал Мадрид са четирима. Феновете ще определят идеалния тим чрез гласуване.

ГЛАСУВАЙТЕ ТУК

НОМИНИРАТЕ

ВРАТАРИ:
Джо Харт (Манчестър Сити)
Джанлуиджи Буфон (Ювентус)
Мануел Нойер (Байерн Мюнхен)
Денис Бойко (Днипро)
 
ЗАЩИТНИЦИ:
Давид Алаба (Байерн)
Давид Луис (ПСЖ)
Диего Годин (Атлетико Мадрид)
Рикардо Родригес (Волфсбург)
Тиаго Силва (ПСЖ)
Серхио Рамос (Реал Мадрид)
Жерар Пике (Барселона)
Жером Боатенг (Байерн)
Леонардо Бонучи (Ювентус)
Джорджо Киелини (Ювентус)
Даниел Алвеш (Барселона)
Хавиер Масчерано (Барселона)
 
ПОЛУЗАЩИТНИЦИ:
Кевин Де Бройне (Манчестър Сити)
Еден Азар (Челси)
Хамес Родригес (Реал Мадрид)
Явлен Коноплянка (Севиля)
Хакан Чалханоглу (Байер Леверкузен)
Артуро Видал (Байерн Мюнхен)
Пол Погба (Ювентус)
Иван Ракитич (Барселона)
Грегор Криховяк (Севиля)
Андрес Иниеста (Барселона)
Клаудио Маркизио (Ювентус)
Марко Верати (ПСЖ)
 
НАПАДАТЕЛИ:
Кристиано Роналдо (Реал Мадрид)
Робърт Левандовски (Байерн Мюнхен)
Лионел Меси (Барселона)
Луис Суарес (Барселона)
Неймар (Барселона)
Томас Мюлер (Байерн Мюнхен)
Златан Ибрахимович (ПСЖ)
Серхио Агуеро (Манчестър Сити)
Антиан Гризман (Атлетико Мадрид)
Алексис Санчес (Арсенал)
Алваро Мората (Ювентус)
Гарет Бейл (Реал Мадрид)


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Добави коментар ›› Коментари (29)

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mia san mia
(Гост) 29
отговор
28 декември 2015 | 12:13

Всеки идеален отбор трябва да почва със Нойер! Рейтинг: 0 0

mia san mia
(Гост) 28
отговор
25 ноември 2015 | 21:14

писна ми от тази насрани барса и реал маината им Рейтинг: 0 0

G
(Гост) 27
отговор
25 ноември 2015 | 02:18

spored men trqbva kitambala da e na mqstoto na luis suarez, a kurdov na benzema Рейтинг: 1 0

V.
(Гост) 26
отговор
24 ноември 2015 | 23:57

Джанлуиджи Буфон, Давид Луис, Давид Алаба, Даниел Алвеш, Тиаго Силва, Андрес Иниеста, Кевин Де Бройне, Иван Ракитич, Клаудио Маркизио, Робърт Левандовски, Златан Ибрахимович. Рейтинг: 1 0

LordVOODOO
фен на: Барселона 25
отговор
24 ноември 2015 | 23:18

Буфон - Алба - Пике - Маскерано - Алвеш - Бускетс - Иниеста - Ракитич - Неймар - Суарез - МЕСИ :) Рейтинг: 0 3

ULTRAS LOVECH
(Гост) 24
отговор
24 ноември 2015 | 22:44

РОБЕН ГО НЯМА АМА БЕЙЛ Е ТАМ ХАХАХАХАХАХА Рейтинг: 4 0

InternetPari
(Гост) 23
отговор
24 ноември 2015 | 22:37

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...................
(Гост) 22
отговор
24 ноември 2015 | 21:56

http://www.juventus.com/en/news/news/2015/tevez-s-top-three.php? Рейтинг: 0 0

otboraaaaa
(Гост) 21
отговор
24 ноември 2015 | 21:57

Фен на боб с наденица-гамена с големите ръки-фен на мач с бира-фен на миреня.салия-БАДР ХАРИ-Б.ОКО ТИКВА-Хичо Арсенала-Аулин Попов-До.мус ага-Вл.ади Трансфера-Кобрат П.улефф Рейтинг: 3 0

педро пике неимар агуеро
(Гост) 20
отговор
24 ноември 2015 | 21:15

х Рейтинг: 0 0

lele
(Гост) 19
отговор
24 ноември 2015 | 21:13

колко ли пари са дали Сити за да имат номинирани,Джо Хард не по скоро Де Хея или Куртоа,или тея дето избират отбора,гледат само по 1 мач на футболист Рейтинг: 2 0

XXX
(Гост) 18
отговор
24 ноември 2015 | 20:44

Буфон-Пике-Тиаго Силва-Алаба-Видал-Ракитич-Погба-Иниеста-Меси-Суарес-Неймар Рейтинг: 2 1

123
(Гост) 17
отговор
24 ноември 2015 | 20:15

БУФОН-АЛБА,ПИКЕ,РАМОС,ЛУИС-ИНИЕСТА,ХАМЕС,ПОГБА,АЗАР-МЕСИ,РОНАЛДО Рейтинг: 1 2

SS
(Гост) 16
отговор
24 ноември 2015 | 20:11

--------------------------Нойер--------------------------- -----Алвеш-------Силва--------Рамос------Алаба------- ---------------Погба-----------------Ракитич-------------- -----------------------Де Бройне--------------------------- -----Меси--------------------------------------Азар-------- --------------------------Левандовски---------------------- Рейтинг: 2 2

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

e?
(Гост) 15
отговор
24 ноември 2015 | 20:11

Тер Стеген ,Алба, Пике ,Масчерано ,Алвеш , Бускетс, Иниеста, Ракитич, Меси, Суарес,Неймар . Рейтинг: 9 5

Владо
(Гост)
24 ноември 2015 | 22:47

Браво. Рейтинг: 0 3 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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Интервюто с Бензема: Играя за ценителите ми, не ...
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