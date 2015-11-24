Изберете идеалните 11 на УЕФА за 2015 г.

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Приятелката на Григор Димитров в небрежен вид на летище Хийтроу
Никол Шерцингер загърби бляскавия си имидж и се появи в небрежен вид при пристигането си на летище “Хийтроу” в английската столица в неделя. 39-годишната приятелка на най-добрия ни тенисист Григор Димитров ...Виж още
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Франция
Първенецът в Шампионската лига Барселона е с най-много номинирани футболисти в анкетата за идеалния състав на УЕФА за отбор на 2015 г. Цели осем играчи на каталунците са селектирани от uefa.com, като следващият с най-много е финалистът в надпреварата Ювентус с шестима и Байерн (Мюнхен) с петима. Тези от Реал Мадрид са четирима. Феновете ще определят идеалния тим чрез гласуване.
ГЛАСУВАЙТЕ ТУК
НОМИНИРАТЕ
ВРАТАРИ:
Джо Харт (Манчестър Сити)
Джанлуиджи Буфон (Ювентус)
Мануел Нойер (Байерн Мюнхен)
Денис Бойко (Днипро)
ЗАЩИТНИЦИ:
Давид Алаба (Байерн)
Давид Луис (ПСЖ)
Диего Годин (Атлетико Мадрид)
Рикардо Родригес (Волфсбург)
Тиаго Силва (ПСЖ)
Серхио Рамос (Реал Мадрид)
Жерар Пике (Барселона)
Жером Боатенг (Байерн)
Леонардо Бонучи (Ювентус)
Джорджо Киелини (Ювентус)
Даниел Алвеш (Барселона)
Хавиер Масчерано (Барселона)
ПОЛУЗАЩИТНИЦИ:
Кевин Де Бройне (Манчестър Сити)
Еден Азар (Челси)
Хамес Родригес (Реал Мадрид)
Явлен Коноплянка (Севиля)
Хакан Чалханоглу (Байер Леверкузен)
Артуро Видал (Байерн Мюнхен)
Пол Погба (Ювентус)
Иван Ракитич (Барселона)
Грегор Криховяк (Севиля)
Андрес Иниеста (Барселона)
Клаудио Маркизио (Ювентус)
Марко Верати (ПСЖ)
НАПАДАТЕЛИ:
Кристиано Роналдо (Реал Мадрид)
Робърт Левандовски (Байерн Мюнхен)
Лионел Меси (Барселона)
Луис Суарес (Барселона)
Неймар (Барселона)
Томас Мюлер (Байерн Мюнхен)
Златан Ибрахимович (ПСЖ)
Серхио Агуеро (Манчестър Сити)
Антиан Гризман (Атлетико Мадрид)
Алексис Санчес (Арсенал)
Алваро Мората (Ювентус)
Гарет Бейл (Реал Мадрид)
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(Гост) 29
отговор
Всеки идеален отбор трябва да почва със Нойер! Рейтинг: 0 0
(Гост) 28
отговор
писна ми от тази насрани барса и реал маината им Рейтинг: 0 0
(Гост) 27
отговор
spored men trqbva kitambala da e na mqstoto na luis suarez, a kurdov na benzema Рейтинг: 1 0
(Гост) 26
отговор
Джанлуиджи Буфон, Давид Луис, Давид Алаба, Даниел Алвеш, Тиаго Силва, Андрес Иниеста, Кевин Де Бройне, Иван Ракитич, Клаудио Маркизио, Робърт Левандовски, Златан Ибрахимович. Рейтинг: 1 0
фен на: Барселона 25
отговор
Буфон - Алба - Пике - Маскерано - Алвеш - Бускетс - Иниеста - Ракитич - Неймар - Суарез - МЕСИ :) Рейтинг: 0 3
(Гост) 24
отговор
РОБЕН ГО НЯМА АМА БЕЙЛ Е ТАМ ХАХАХАХАХАХА Рейтинг: 4 0
(Гост) 23
отговор
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(Гост) 22
отговор
http://www.juventus.com/en/news/news/2015/tevez-s-top-three.php? Рейтинг: 0 0
(Гост) 21
отговор
Фен на боб с наденица-гамена с големите ръки-фен на мач с бира-фен на миреня.салия-БАДР ХАРИ-Б.ОКО ТИКВА-Хичо Арсенала-Аулин Попов-До.мус ага-Вл.ади Трансфера-Кобрат П.улефф Рейтинг: 3 0
(Гост) 20
отговор
х Рейтинг: 0 0
(Гост) 19
отговор
колко ли пари са дали Сити за да имат номинирани,Джо Хард не по скоро Де Хея или Куртоа,или тея дето избират отбора,гледат само по 1 мач на футболист Рейтинг: 2 0
(Гост) 18
отговор
Буфон-Пике-Тиаго Силва-Алаба-Видал-Ракитич-Погба-Иниеста-Меси-Суарес-Неймар Рейтинг: 2 1
(Гост) 17
отговор
БУФОН-АЛБА,ПИКЕ,РАМОС,ЛУИС-ИНИЕСТА,ХАМЕС,ПОГБА,АЗАР-МЕСИ,РОНАЛДО Рейтинг: 1 2
(Гост) 16
отговор
--------------------------Нойер--------------------------- -----Алвеш-------Силва--------Рамос------Алаба------- ---------------Погба-----------------Ракитич-------------- -----------------------Де Бройне--------------------------- -----Меси--------------------------------------Азар-------- --------------------------Левандовски---------------------- Рейтинг: 2 2
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 15
отговор
Тер Стеген ,Алба, Пике ,Масчерано ,Алвеш , Бускетс, Иниеста, Ракитич, Меси, Суарес,Неймар . Рейтинг: 9 5
(Гост)
Браво. Рейтинг: 0 3